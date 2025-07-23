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23 июля 2025 в 09:35

Вкуснее сырников и омлета! Израильская яичница на завтрак за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я впервые попробовала в Тель-Авиве и влюбилась навсегда! Теперь это наш семейный завтрак выходного дня — яркий, ароматный и невероятно вкусный. Помидоры, яйца и специи создают такую гармонию, что обычная яичница кажется скучной.

Начинаю с соуса: на оливковом масле обжариваю мелко нарезанную луковицу до прозрачности. Добавляю 2 зубчика чеснока, через минуту — 3-4 спелых помидора (очищенных от кожицы и порезанных кубиками). Тушим 5 минут, пока помидоры не превратятся в пюре.

Секретный момент: щедро сыплю паприку, тмин и немного острого перца. Разбиваю 4 яйца прямо в томатную массу, делая небольшие «колодцы» ложкой. Накрываю крышкой и томлю на маленьком огне 3-4 минуты — желтки должны остаться жидкими.

Подаю сразу в сковороде, посыпав рубленой петрушкой и кинзой. Обязательно с хрустящим хлебом: макать в соус — это отдельное удовольствие!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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