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25 июля 2025 в 11:07

Вкуснее синнабонов! Лимонные булочки с йогуртовой глазурью! Простой рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лимонные витые булочки с йогуртовой глазурью — свежесть в каждой спиральке! Эти нежные булочки с ярким лимонным ароматом станут настоящим украшением вашего воскресного завтрака. В отличие от традиционных синнабонов, они получаются более воздушными благодаря йогурту в составе и обладают приятной кислинкой, которая идеально балансирует сладость.

Начните с приготовления теста: смешайте муку с разрыхлителем, содой и солью. В отдельной миске взбейте размягченное масло с сахаром, добавьте йогурт, ванильный сахар и лимонную цедру. Постепенно введите сухие ингредиенты, замешивая мягкое эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть 15 минут под полотенцем.

Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Смажьте растопленным маслом, посыпьте смесью сахара и корицы. Плотно сверните рулетом и нарежьте на 12 равных частей. Выложите спиральки в смазанную форму, оставляя пространство между ними, и выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета.

Пока булочки пекутся, приготовьте глазурь: взбейте мягкое масло с сахарной пудрой, добавьте йогурт, лимонный сок и ванильный сахар. Готовые булочки слегка остудите и обильно полейте глазурью.

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булочки
выпечка
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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