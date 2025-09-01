День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:23

Вкуснее печеной курицы! Эти баклажаны — просто сказка, а секрет в маринаде

Запеченные баклажаны с медом и лимонным соком — это простая, но изысканная закуска, которая раскрывает новый вкус привычного овоща. Сочетание сладости меда, кислинки лимона и аромата итальянских трав создает неповторимый букет. Блюдо готовится быстро, без лишних хлопот, но выглядит и воспринимается как ресторанное.

3 средних баклажана нарезают кружочками или дольками, посыпают 1 ч. л. итальянских трав и запекают при 200°C 20–25 минут до мягкости и легкой румяности. Для маринада смешивают 0,5 ч. л. соли, щепотку черного перца, 2-3 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. меда. Готовые баклажаны поливают маринадом, аккуратно перемешивают и оставляют пропитаться 15–20 минут.

Закуска получается нежной, с приятной текстурой и сбалансированным вкусом — сладковато-кислым, с пряными нотками. Подавать ее лучше охлажденной, украсив свежей кинзой или другой зеленью. Это блюдо отлично подходит как самостоятельная закуска, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе. Его можно приготовить заранее — при хранении в холодильнике вкус только улучшается. Отличный способ разнообразить повседневное меню и удивить гостей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
рецепты
баклажаны
маринады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
