Вкуснее «Молочной девочки»! Самый нежный торт «Рафаэлло» — простой рецепт

Торт «Рафаэлло» — нежность кокоса за 30 минут! Этот торт стал моей палочкой-выручалочкой, когда гости звонят и сообщают, что уже в пути! Вкус знаменитых конфет в виде воздушного торта — белоснежные слои, нежный крем и хрустящий миндаль. Готовится быстрее, чем успевает разогреться духовка!

Для коржей: 4 яйца взбиваем с 1 ст. сахара до пышной пены. Постепенно добавляем 1 ст. муки и 1 ст. кокосовой стружки. Тесто должно напоминать густую сметану. Выливаем на противень (26 см), застеленный пергаментом. Выпекаем 15 минут при 180 °C — корж должен остаться светлым.

Крем — это магия простоты: 400 мл сливок 33% взбиваем с 200 г кокосовой стружки и 3 ст. л. сахарной пудры. Разрезаем корж на 3 части, пропитываем каждую 2 ст. л. молока с кокосовым сиропом.

Собираем торт, смазывая слои кремом. Верх и бока обильно посыпаем кокосовой стружкой, украшаем целым миндалём. Охлаждаем 2 часа — если сможете удержаться!

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