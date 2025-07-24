Быстрый ужин за 20 минут! Киш-лорен с курицей и грибами — вкуснятина!

Киш-лорен с курицей и грибами — французская нежность в каждом кусочке! Этот пирог — прекрасный способ привнести нотку французского шарма в ваше повседневное меню. Нежное песочное тесто, сочная куриная начинка с грибами и воздушная сырная заливка создают гармоничный вкусовой ансамбль, который понравится всем без исключения. Готовится киш не сложнее обычного пирога, но выглядит и вкусом впечатляет куда больше!

Начните с приготовления теста. Смешайте муку с солью, добавьте холодное нарезанное масло и разотрите в крошку. Введите желток и воду, быстро замесите тесто. Оно должно получиться эластичным, но не липким. Заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Тем временем подготовьте начинку: куриное филе нарежьте небольшими кубиками, грибы — пластинками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и грибы, приправьте прованскими травами и обжаривайте до готовности.

Достаньте тесто, раскатайте и выложите в форму, сделав высокие бортики. Наколите вилкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 10 минут для слепой выпечки. Для заливки взбейте яйца со сливками, добавьте натертый сыр, творожный сыр и соль по вкусу. На подготовленную основу выложите начинку, залейте яичной смесью и выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — и наслаждайтесь вкусом французской кухни у себя дома! Этот киш хорош и горячим, и холодным, что делает его идеальным блюдом для любого случая.

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