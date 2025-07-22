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22 июля 2025 в 15:00

Шербет на сгущенном молоке! Восточная сладость за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шербет на сгущенном молоке! Восточная сладость за 30 минут! Попробуйте этот нежнейший шербет с карамельными нотками — это идеальное дополнение к чаю или кофе! Красивая восточная сладость готовится просто, но получается невероятно вкусной благодаря сочетанию сгущенки, меда и орехов. Беспроигрышный вариант для вечернего чаепития.

Ингредиенты

  • Сгущенное молоко — 1 б.
  • Тростниковый сахар — 2 ст.
  • Сливочное масло — 2 ст. л.
  • Мед — 2 ст. л.
  • Кешью — 70 г
  • Арахис — 70 г
  • Изюм — 100 г

Приготовление

  1. В сотейнике аккуратно перемешайте сгущенку, тростниковый сахар и масло. Сахар для шербета можно взять и обычный, но тростниковый придаст ему вкусную карамельную нотку. Варите 30 минут на умеренном огне, помешивая, до коричневого цвета. Не допускайте пригорания!
  2. Добавьте мед, проварите еще 3 минуты постоянно помешивая. Снимите с плиты остужаться. Крупно порубите орехи, смешайте с изюмом и добавьте в массу. Разложите по формам, оставьте застывать. Подавайте охлажденным с горячими напитками.

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сгущенка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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