Шербет на сгущенном молоке! Восточная сладость за 30 минут! Попробуйте этот нежнейший шербет с карамельными нотками — это идеальное дополнение к чаю или кофе! Красивая восточная сладость готовится просто, но получается невероятно вкусной благодаря сочетанию сгущенки, меда и орехов. Беспроигрышный вариант для вечернего чаепития.

Ингредиенты

Сгущенное молоко — 1 б.

Тростниковый сахар — 2 ст.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Мед — 2 ст. л.

Кешью — 70 г

Арахис — 70 г

Изюм — 100 г

Приготовление

В сотейнике аккуратно перемешайте сгущенку, тростниковый сахар и масло. Сахар для шербета можно взять и обычный, но тростниковый придаст ему вкусную карамельную нотку. Варите 30 минут на умеренном огне, помешивая, до коричневого цвета. Не допускайте пригорания! Добавьте мед, проварите еще 3 минуты постоянно помешивая. Снимите с плиты остужаться. Крупно порубите орехи, смешайте с изюмом и добавьте в массу. Разложите по формам, оставьте застывать. Подавайте охлажденным с горячими напитками.

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