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19 июля 2025 в 08:30

Творожная запеканка с черной смородиной! Вкуснейший десерт на раз-два

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка с черной смородиной! Вкуснейший десерт на раз-два. Хотите вкусный и полезный десерт без лишних калорий? Эта воздушная запеканка с сочной смородиной — идеальный выбор! Нежный творожный вкус в сочетании с кисло-сладкими ягодами понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты (форма 14 см)

  • Творог 0,1% — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Кефир 2,5% — 100 мл
  • Сода — 1 ч. л.
  • Крахмал кукурузный — 40 г
  • Смородина черная — 100 г (свежая или замороженная)
  • Сахарозаменитель — 5 г
  • Ванилин — по вкусу

Приготовление

  1. В блендере смешиваем творог, кефир, соду, яйца, сахарозаменитель и ванилин до однородности. Добавляем 38 г крахмала, еще раз взбиваем. Выливаем массу в форму, смазанную маслом.
  2. Смородину смешиваем с оставшимися 2 г крахмала, выкладываем сверху. Выпекаем 45 минут при 180 °C.

Ранее мы готовили песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из четырех ингредиентов.

простой рецепт
десерты
творог
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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