Творожная запеканка с черной смородиной! Вкуснейший десерт на раз-два

Творожная запеканка с черной смородиной! Вкуснейший десерт на раз-два

Творожная запеканка с черной смородиной! Вкуснейший десерт на раз-два. Хотите вкусный и полезный десерт без лишних калорий? Эта воздушная запеканка с сочной смородиной — идеальный выбор! Нежный творожный вкус в сочетании с кисло-сладкими ягодами понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты (форма 14 см)

Творог 0,1% — 400 г

Яйца — 2 шт.

Кефир 2,5% — 100 мл

Сода — 1 ч. л.

Крахмал кукурузный — 40 г

Смородина черная — 100 г (свежая или замороженная)

Сахарозаменитель — 5 г

Ванилин — по вкусу

Приготовление

В блендере смешиваем творог, кефир, соду, яйца, сахарозаменитель и ванилин до однородности. Добавляем 38 г крахмала, еще раз взбиваем. Выливаем массу в форму, смазанную маслом. Смородину смешиваем с оставшимися 2 г крахмала, выкладываем сверху. Выпекаем 45 минут при 180 °C.

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