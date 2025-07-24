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24 июля 2025 в 15:01

Самый простой сметанный торт с клубникой! С этим рецептом справится новичок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сметанный торт с клубникой — нежность в каждом кусочке! Этот торт — настоящая магия вкусов и текстур. Хрустящая песочная основа, нежнейший сметанный крем, сочная клубника и тающий во рту белый шоколад создают неповторимую гармонию. Кажется, что такой десерт сложно приготовить, но на самом деле всё проще, чем вы думаете!

Начните с приготовления теста. Смешайте муку с солью и содой, добавьте холодное нарезанное масло и разотрите в крошку. Введите сметану, яйцо и сахар, быстро замесите тесто. Оно должно получиться мягким, но не липким. Заверните в плёнку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовьте крем. Взбейте сливки до устойчивых пиков, добавьте растопленный белый шоколад и аккуратно перемешайте. Клубнику нарежьте тонкими ломтиками — она станет не только украшением, но и важной вкусовой ноткой.

Достаньте тесто, раскатайте в пласт и выложите в форму. Сделайте несколько проколов вилкой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут до золотистого цвета. Остудите корж, смажьте кремом, украсьте клубникой и посыпьте сахарной пудрой. Дайте торту настояться в холодильнике 2–3 часа — и можно удивлять гостей!

Этот торт хорош тем, что выглядит по-праздничному, но готовится без лишних сложностей. Попробуйте — и он точно войдёт в число ваших любимых рецептов!

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десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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