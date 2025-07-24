Похимичим? Как сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты

Как сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты

Похимичим? Как сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты

Иногда в магазине можно купить только уксусную эссенцию — чрезвычайно крепкую, 70%-ную. А в рецептах, как назло, нужен обычный 9%-ный уксус — для маринада, салатов, консервации.

Не беда! Из эссенции можно легко сделать нужный уксус прямо на кухне. Главное — знать пропорции и быть аккуратными. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты в домашних условиях.

Сколько чего наливать?

Чтобы получить 100 миллилитров 9%-ного уксуса, нужно: смешать 13 миллилитров эссенции — примерно одну столовую ложку с 87 миллилитрами холодной кипяченой воды — это чуть меньше половины стакана.

Чтобы получить 500 миллилитров 9%-ного уксуса, нужно: смешать пять столовых ложек эссенции с 435 миллилитрами холодной кипяченой воды.

Чтобы получить 1 литр 9%-ного уксуса, нужно: смешать десять столовых ложек эссенции с 870 миллилитрами холодной кипяченой воды.

Важно! Сначала наливаем воду, а уже потом — эссенцию. Не наоборот! Так безопаснее.

Осторожно! Эссенция — это не шутки

Если уксусная эссенция попадет на кожу или в глаза, может остаться ожог. При работе с ней придерживайтесь простых правил:

Работайте в перчатках, если есть. Лучше чтобы рядом не было детей и домашних животных. Не пробуйте эссенцию на язык — получите тяжелый ожог слизистой! Смешивайте воду с эссенцией в проветриваемой комнате. После разведения храните уксус в бутылке с крышкой, подпишите, чтобы не перепутать. Если немного капель попало на кожу, сразу промойте холодной водой. Уксусная кислота попала на слизистую? Хорошо промойте пораженный участок проточной водой. При необходимости обратитесь к врачу.

А зачем делать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты?

9%-ный уксус — универсальный помощник на кухне: