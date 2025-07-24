Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 13:30

Похимичим? Как сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты

Как сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты Как сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда в магазине можно купить только уксусную эссенцию — чрезвычайно крепкую, 70%-ную. А в рецептах, как назло, нужен обычный 9%-ный уксус — для маринада, салатов, консервации.

Не беда! Из эссенции можно легко сделать нужный уксус прямо на кухне. Главное — знать пропорции и быть аккуратными. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как шаг за шагом сделать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты в домашних условиях.

Сколько чего наливать?

Чтобы получить 100 миллилитров 9%-ного уксуса, нужно: смешать 13 миллилитров эссенции — примерно одну столовую ложку с 87 миллилитрами холодной кипяченой воды — это чуть меньше половины стакана.

Чтобы получить 500 миллилитров 9%-ного уксуса, нужно: смешать пять столовых ложек эссенции с 435 миллилитрами холодной кипяченой воды.

Чтобы получить 1 литр 9%-ного уксуса, нужно: смешать десять столовых ложек эссенции с 870 миллилитрами холодной кипяченой воды.

Важно! Сначала наливаем воду, а уже потом — эссенцию. Не наоборот! Так безопаснее.

Осторожно! Эссенция — это не шутки

Если уксусная эссенция попадет на кожу или в глаза, может остаться ожог. При работе с ней придерживайтесь простых правил:

  1. Работайте в перчатках, если есть.

  2. Лучше чтобы рядом не было детей и домашних животных.

  3. Не пробуйте эссенцию на язык — получите тяжелый ожог слизистой!

  4. Смешивайте воду с эссенцией в проветриваемой комнате.

  5. После разведения храните уксус в бутылке с крышкой, подпишите, чтобы не перепутать.

  6. Если немного капель попало на кожу, сразу промойте холодной водой.

  7. Уксусная кислота попала на слизистую? Хорошо промойте пораженный участок проточной водой. При необходимости обратитесь к врачу.

А зачем делать 9%-ный уксус из 70%-ной уксусной кислоты?

9%-ный уксус — универсальный помощник на кухне:

  1. Для маринадов огурцов, томатов, капусты, кабачков и др.

  2. Для выпечки, чтобы погасить соду.

  3. Для заправки салатов.

  4. Для уборки.

уксус
готовка
безопасность
выпечка
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ заявили, что Запад негативно влияет на переговоры Еревана и Баку
«Судьба малых наций»: в ГД объяснили, как Армения повторяет путь Украины
В России заявили, что Германия рубит «газовый» сук под собой
Биография Путина: детство, карьера, семья
«Предать анафеме»: Басков, Киркоров и Лазарев попали под удар критика
Мерца уличили в желании развязать войну Германии с Россией
Страна НАТО рассчитывает на рекордные поставки российского газа
Юрист раскритиковал инициативу ввести пенсионные отчисления для самозанятых
Диетолог рассказала о пользе известного овоща
В Госдуме раскрыли, сколько раундов переговоров в Стамбуле еще предстоит
МИД РФ: освобождение россиян стало бы шагом к нормализации отношений с Баку
Нонна Гришаева рассказала, в чем проявляется женская сила
Просто супер: маринованные лисички на зиму — хрустящие и ароматные
Лукашенко обратился к Путину после крушения Ан-24
Вице-премьер Оверчук раскрыл, что обсуждают Россия и Армения
В администрацию российского города пришли с обысками
Обстоятельства чудом спасли россиянку от авиакатастрофы с Ан-24
Мишустин принял одно решение после падения Ан-24 в Амурской области
В России предложили ввести новые обязательные отчисления для самозанятых
Мать чеченских активистов обвинили в «подергивании» погонов в колонии
Дальше
Самое популярное
В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.