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05 августа 2025 в 19:49

Вкуснее любых котлет: нежные шарики с курицей и карри: рецепт на все случаи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные шарики с кокосом и карри — восточная нежность. Когда хочется удивить гостей необычной закуской или просто добавить в меню нотку экзотики, эти нежные куриные шарики становятся настоящей находкой! Сочетание ароматного карри, сладковатого кокоса и пикантного чатни создает неповторимый вкусовой букет, а мягкая кремовая текстура буквально тает во рту. Идеальный вариант для фуршета или необычного перекуса — готовится быстро из простых ингредиентов!

Для начала берем 200–250 г готового куриного филе (отлично подойдет остаток от вчерашней запеченной курицы) и мелко рубим ножом или разбираем на волокна. В глубокой миске смешиваем курицу и 150 г мягкого сливочного сыра, 2 ст. л. густого йогурта, 1 ст. л. мангового чатни и 1 ст. л. порошка карри. Добавляем горсть измельченных орехов (миндаль или кешью) — они дадут приятную хрустинку. Очищаем небольшой кокос, натираем мякоть на мелкой терке (нужно около 1/2 стакана стружки). Формируем из куриной массы небольшие шарики размером с грецкий орех и обваливаем их в кокосовой стружке, слегка прижимая, чтобы кокос хорошо прикрепился. Выкладываем на тарелку и отправляем в холодильник на 30 минут — так шарики лучше держат форму.

Подаем охлажденными с дополнительной порцией чатни для макания. Эти шарики хороши и как самостоятельная закуска, и как необычный элемент фуршетного стола. Секрет успеха — в балансе специй: карри не должно быть слишком много, чтобы не перебить нежный вкус кокоса. Если нет готового чатни, можно быстро сделать его самостоятельно: смешать мелко нарезанное манго с красным перцем, имбирем и каплей уксуса. Попробуйте — и обычная курица заиграет новыми восточными красками! Хранить можно в холодильнике до двух дней, но обычно они съедаются гораздо быстрее!

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курица
рецепты
кулинары
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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