Вкуснее и быстрее беляшей и чебуреков! Ленивые биточки с фаршем и луком! Эти сытные оладьи из жареного фарша и лука с добавлением кефира получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи. Тесто на кефире с содой делает их пышными, а сочетание мяса и лука придаёт насыщенный вкус. Отличный вариант для быстрого завтрака или сытного перекуса.

Ингредиенты

Жареный фарш — 300 г

Жареный лук — 1 шт.

Кефир — 200 мл

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Сахар — 1 ч. л.

Мука — 150–200 г (до нужной консистенции)

Яйца — 2 шт.

Растительное масло — для жарки

Приготовление

В глубокой миске смешайте жареный фарш и лук, затем добавьте кефир, соду, соль, сахар и яйца, тщательно перемешайте. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет густым, как на обычные оладьи. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, затем снимите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом.

