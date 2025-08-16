Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Вкуснее и быстрее беляшей и чебуреков! Ленивые биточки с фаршем и луком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее и быстрее беляшей и чебуреков! Ленивые биточки с фаршем и луком! Эти сытные оладьи из жареного фарша и лука с добавлением кефира получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи. Тесто на кефире с содой делает их пышными, а сочетание мяса и лука придаёт насыщенный вкус. Отличный вариант для быстрого завтрака или сытного перекуса.

Ингредиенты

  • Жареный фарш — 300 г
  • Жареный лук — 1 шт.
  • Кефир — 200 мл
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Мука — 150–200 г (до нужной консистенции)
  • Яйца — 2 шт.
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте жареный фарш и лук, затем добавьте кефир, соду, соль, сахар и яйца, тщательно перемешайте. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет густым, как на обычные оладьи. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые оладьи.
  2. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, затем снимите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или любимым соусом.

