26 сентября 2025 в 08:45

Вкус из детства: тот самый бисквитный рулет «Лакомка» с яблочным повидлом. Готовится проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помните тот самый рулет «Лакомка» с яблочным повидлом, который был в каждой советской столовой? Этот вкус не спутать ни с чем: нежнейший бисквит, слегка влажный, и кисло-сладкая начинка, которая идеально его дополняет. Для меня это не просто десерт, а настоящая машина времени, которая мгновенно возвращает в детство.

Для начала нам понадобится для теста: 4 яйца, 120 граммов сахара, 120 граммов муки и щепотка ванилина. Для начинки бери около 200 граммов яблочного повидла или густого джема. Духовку разогрей до 180 градусов. Теперь главный секрет — разделяем яйца! Белки аккуратно отделяем от желтков. Желтки растираем с 2/3 всего сахара до белой пышной массы. А белки взбиваем в крепкую пену, постепенно добавляя оставшийся сахар. Теперь очень осторожно, лопаткой, соединяем желточную массу со взбитыми белками. Муку просеиваем и тоже аккуратно вмешиваем в тесто, движениями снизу вверх, чтобы не осел воздух.

Противень застилаем бумагой для выпечки и выливаем на него тесто, разравнивая слоем примерно в сантиметр. Ставим в духовку на 10–12 минут. Пока бисквит печется, готовим основу для скрутки. Расстилаем на столе чистое кухонное полотенце и присыпаем его тонким слоем сахарной пудры. Как только бисквит готов (он должен быть золотистым и пружинить при нажатии), сразу же переворачиваем его на это полотенце. Аккуратно снимаем бумагу и быстро, пока корж не остыл, смазываем его тонким слоем повидла. Теперь беремся за край полотенца и плавно, но уверенно скручиваем рулет «от себя». Даем ему полностью остыть в свернутом виде, завернутым в то же полотенце. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой. Вот и все, приятного чаепития.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

