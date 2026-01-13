Вкус детства, только лучше! Открытый пирог «Русская шарлотка» с творогом и яблоками — душистый, сочный и очень домашний

Этот открытый пирог — душа русского чаепития, облаченная в новую, еще более нежную форму. Знакомая с детства шарлотка преображается, когда к душистым яблокам с корицей присоединяется слой мягкого творога. Он добавляет сытости, бархатистой текстуры и легкой кислинки, создавая идеальный баланс со сладкими фруктами. Аппетитный аромат, разносящийся по дому во время выпечки, — это предвкушение уюта, тепла и того самого, ни с чем не сравнимого домашнего счастья, которое живет в простых и честных блюдах.

Для песочного теста разотрите 150 г холодного сливочного масла с 180 г муки, добавьте 70 г сахара, щепотку соли и 1 яйцо, быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки смешайте 400 г творога с 1 яйцом и 3 ст. л. сахара. Отдельно нарежьте 3–4 яблока тонкими дольками, сбрызните лимонным соком, посыпьте 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Разделите тесто на две части. Большую раскатайте и выложите в форму, делая бортики. Распределите творожную начинку, сверху уложите яблоки. Из оставшегося теста сделайте решетку или просто накройте вторым пластом, сделав надрезы сверху. Смажьте поверхность взбитым желтком и выпекайте 40–45 минут при 180°C до золотистого цвета. Подавайте теплым.

