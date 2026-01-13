Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 15:00

Вкус детства, только лучше! Открытый пирог «Русская шарлотка» с творогом и яблоками — душистый, сочный и очень домашний

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот открытый пирог — душа русского чаепития, облаченная в новую, еще более нежную форму. Знакомая с детства шарлотка преображается, когда к душистым яблокам с корицей присоединяется слой мягкого творога. Он добавляет сытости, бархатистой текстуры и легкой кислинки, создавая идеальный баланс со сладкими фруктами. Аппетитный аромат, разносящийся по дому во время выпечки, — это предвкушение уюта, тепла и того самого, ни с чем не сравнимого домашнего счастья, которое живет в простых и честных блюдах.

Для песочного теста разотрите 150 г холодного сливочного масла с 180 г муки, добавьте 70 г сахара, щепотку соли и 1 яйцо, быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холод на 30 минут. Для начинки смешайте 400 г творога с 1 яйцом и 3 ст. л. сахара. Отдельно нарежьте 3–4 яблока тонкими дольками, сбрызните лимонным соком, посыпьте 1 ст. л. сахара и 1 ч. л. корицы. Разделите тесто на две части. Большую раскатайте и выложите в форму, делая бортики. Распределите творожную начинку, сверху уложите яблоки. Из оставшегося теста сделайте решетку или просто накройте вторым пластом, сделав надрезы сверху. Смажьте поверхность взбитым желтком и выпекайте 40–45 минут при 180°C до золотистого цвета. Подавайте теплым.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю не салат, а произведение искусства на ужин: слоеный с печенью трески и картофелем. Восторг в каждом кусочке
Общество
Готовлю не салат, а произведение искусства на ужин: слоеный с печенью трески и картофелем. Восторг в каждом кусочке
Жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов — только грибы, сливки и сыр
Общество
Жюльен без лишних ингредиентов и без сложных соусов — только грибы, сливки и сыр
Ленивый пирог со шпротами из готового слоеного теста: проще не бывает
Семья и жизнь
Ленивый пирог со шпротами из готового слоеного теста: проще не бывает
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Семья и жизнь
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Забудьте о сухой шарлотке: этот рецепт с творожным тестом покоряет сочностью и пользой
Общество
Забудьте о сухой шарлотке: этот рецепт с творожным тестом покоряет сочностью и пользой
рецепты
пироги
шарлотки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские задержали угрожавшего им топором мужчину
«Я знал, на что иду»: судью едва не убили за борьбу с педофилами
Психолог дала советы, как помочь школьнику вернуться к учебе после каникул
Диброва ответила хейтерам после критики фото с Товстиком
Экс-нардеп ответил, продолжит ли Зеленский проводить кадровые перестановки
«Руки-загребуки»: активист Рыськов объяснил, почему ему не жаль Долину
В «Канте» раскрыли детали драки с инструкторами
Жена Петросяна поделилась советом, как войти в рабочую неделю
Полина Диброва показала фигуру после новогодних праздников
Невролог поделилась способами наладить режим сна после длинных выходных
В российском регионе увеличение зарплат в два раза опередило рост инфляции
Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении
В работе российского провайдера зафиксировали сбой
«Не суйтесь»: военкор объяснил массированные удары по объектам в Киеве
Экс-работницы Иглесиаса раскрыли грязную тайну звездного певца
Корпоратив за миллионы обернулся угрозой уголовного дела для Лободы
Андрей Малахов назвал самую ценную вещь в своем доме
«Стильно, качественно, по-настоящему»: Захарова запустила новый флешмоб
Пригожин оценил решение Кологривого дебютировать в качестве певца
Годовалого ребенка окунули в прорубь в одном из российских городов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.