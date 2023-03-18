Во «ВКонтакте» устранили сбой в работе соцсети Пресс-служба «ВКонтакте»: функция отправки сообщений теперь работает штатно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-служба соцсети «ВКонтакте» сообщила NEWS.ru о ликвидации неполадок с отправкой сообщений. Утром 18 марта пользователи пожаловались на сбои в работе приложения, во многих регионах России не загружались страницы юзеров. В пресс-службе тогда сообщили только о неполадках с отправкой личных сообщений.

Сообщения во «ВКонтакте», с отправкой которых некоторые пользователи могли испытывать затруднения утром, работают в обычном режиме, — сказали в пресс-службе.

Массовый сбой в работе приложения произошел по всей стране, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Челябинске. 86% пользователей указали, что соцсеть не работает, 6% испытывали трудности с получением сообщений, еще 6% пожаловались на работу приложения.

Сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club 28 февраля также перестали работать у ряда пользователей. В тот же день юзеры столкнулись с проблемами и в работе музыкальной платформы «Яндекс.Музыка». Владельцы гаджетов жаловались, что из-за проблем со связью в приложении ничего не проигрывается, засбоила также и веб-версия площадки. Вскоре представитель компании Юлия Бабикова сообщила, что специалисты все починили, сервис заработал в штатном режиме.