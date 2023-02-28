«Яндекс.Музыку» починили «Яндекс.Музыка» восстановила работу после неполадок

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Сервис «Яндекс.Музыка» работает в штатном режиме, неполадки, о которых сообщали ряд пользователей, устранены, сообщила NEWS.ru представительница платформы Юлия Бабикова. Ранее юзеры жаловались, что приложение «Яндекс.Музыки» отказывалось работать из-за проблем со связью, также сообщалось о сбое в работе веб-версии сервиса.

Починили! У ряда пользователей возникали трудности с доступом к «Яндекс Музыке». На текущий момент сервис работает в штатном режиме, — сказала Бабикова.

Помимо «Яндекс.Музыки», пользователи сообщали о сбое в работе «Яндекс.Еды». Также юзеры жаловались на неполадки с доступом к сервису доставки еды Delivery Club.

В начале февраля россияне столкнулись с проблемами в работе сразу нескольких сервисов «Яндекса». Помимо «Яндекс.Музыки», тогда засбоили приложения «Яндекс.Карты» и «Кинопоиск». Кроме того, у многих юзеров возникли трудности с доступом к самому поисковику.

Также 8 февраля произошел сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». С неполадками столкнулись пользователи ряда городов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. О трудностях с доступом к соцсети сообщали пользователи и в других странах, включая Белоруссию.