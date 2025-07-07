Вишневый квас — это взрыв вкуса: готовим дома освежающую летнюю вкуснятину

Вишневый квас — необычный и освежающий летний напиток. Легкая кислинка, сладость и аромат ванили. Готовится просто, а результат удивит всех.

Ингредиенты:

вишня — 300 г;

сахар — 5 ст. л.;

дрожжи — 1 ст. л.;

вода — 1 л;

ванильный сахар — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Вишню размять, залить теплой водой. Добавить сахар, дрожжи и ваниль. Оставить на сутки в тепле. Процедить, охладить.

Подавать со льдом и мятой. Освежающий, вкусный и простой — такой квас станет любимым напитком лета!

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