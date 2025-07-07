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07 июля 2025 в 09:37

Вишневый квас — это взрыв вкуса: готовим дома освежающую летнюю вкуснятину

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вишневый квас — необычный и освежающий летний напиток. Легкая кислинка, сладость и аромат ванили. Готовится просто, а результат удивит всех.

Ингредиенты:

  • вишня — 300 г;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • дрожжи — 1 ст. л.;
  • вода — 1 л;
  • ванильный сахар — 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Вишню размять, залить теплой водой.
  2. Добавить сахар, дрожжи и ваниль.
  3. Оставить на сутки в тепле.
  4. Процедить, охладить.

Подавать со льдом и мятой. Освежающий, вкусный и простой — такой квас станет любимым напитком лета!

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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