Вишневый квас — это взрыв вкуса: готовим дома освежающую летнюю вкуснятину

Вишневый квас — необычный и освежающий летний напиток. Легкая кислинка, сладость и аромат ванили. Готовится просто, а результат удивит всех.
Ингредиенты:
- вишня — 300 г;
- сахар — 5 ст. л.;
- дрожжи — 1 ст. л.;
- вода — 1 л;
- ванильный сахар — 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Вишню размять, залить теплой водой.
- Добавить сахар, дрожжи и ваниль.
- Оставить на сутки в тепле.
- Процедить, охладить.
Подавать со льдом и мятой. Освежающий, вкусный и простой — такой квас станет любимым напитком лета!
Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.