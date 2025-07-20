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20 июля 2025 в 05:45

Виола рогатая Бамбини: неприхотливый многолетник для вашего сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Виола рогатая Бамбини: неприхотливый многолетник для вашего сада! Яркие краски на протяжении всего сезона подарит вам Бамбини — выносливая фиалка, способная преобразить любой уголок сада. Это компактное растение высотой всего 15 см образует плотные кустики, сплошь усыпанные цветами диаметром 3–4 см.

Особенности сорта

  • Исключительная морозостойкость
  • Длительное непрерывное цветение
  • Широкая палитра ярких оттенков
  • Способность к обильному самосеву

Виола Бамбини идеальна для создания: живописных бордюров, ковровых цветочных композиций, контейнерных посадок, оформления полузатенённых участков.

Секреты выращивания. Для цветения в первый год рекомендуется рассадный способ: посев в феврале — марте, цветение наступает через 10 недель, возможна пересадка даже цветущих растений

При посеве в открытый грунт (весной или летом) цветение начнётся на следующий год. Виола совершенно нетребовательна в уходе, прекрасно размножается самосевом и сохраняет декоративность до самых заморозков.

Этот неприхотливый многолетник станет идеальным выбором для тех, кто хочет создать долгоцветущую композицию без особых хлопот. Виола Бамбини — настоящее сокровище для ленивых садоводов и перфекционистов ландшафтного дизайна!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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