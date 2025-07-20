Виола рогатая Бамбини: неприхотливый многолетник для вашего сада! Яркие краски на протяжении всего сезона подарит вам Бамбини — выносливая фиалка, способная преобразить любой уголок сада. Это компактное растение высотой всего 15 см образует плотные кустики, сплошь усыпанные цветами диаметром 3–4 см.

Особенности сорта

Исключительная морозостойкость

Длительное непрерывное цветение

Широкая палитра ярких оттенков

Способность к обильному самосеву

Виола Бамбини идеальна для создания: живописных бордюров, ковровых цветочных композиций, контейнерных посадок, оформления полузатенённых участков.

Секреты выращивания. Для цветения в первый год рекомендуется рассадный способ: посев в феврале — марте, цветение наступает через 10 недель, возможна пересадка даже цветущих растений

При посеве в открытый грунт (весной или летом) цветение начнётся на следующий год. Виола совершенно нетребовательна в уходе, прекрасно размножается самосевом и сохраняет декоративность до самых заморозков.

Этот неприхотливый многолетник станет идеальным выбором для тех, кто хочет создать долгоцветущую композицию без особых хлопот. Виола Бамбини — настоящее сокровище для ленивых садоводов и перфекционистов ландшафтного дизайна!

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