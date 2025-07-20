Виола рогатая Бамбини: неприхотливый многолетник для вашего сада! Яркие краски на протяжении всего сезона подарит вам Бамбини — выносливая фиалка, способная преобразить любой уголок сада. Это компактное растение высотой всего 15 см образует плотные кустики, сплошь усыпанные цветами диаметром 3–4 см.
Особенности сорта
- Исключительная морозостойкость
- Длительное непрерывное цветение
- Широкая палитра ярких оттенков
- Способность к обильному самосеву
Виола Бамбини идеальна для создания: живописных бордюров, ковровых цветочных композиций, контейнерных посадок, оформления полузатенённых участков.
Секреты выращивания. Для цветения в первый год рекомендуется рассадный способ: посев в феврале — марте, цветение наступает через 10 недель, возможна пересадка даже цветущих растений
При посеве в открытый грунт (весной или летом) цветение начнётся на следующий год. Виола совершенно нетребовательна в уходе, прекрасно размножается самосевом и сохраняет декоративность до самых заморозков.
Этот неприхотливый многолетник станет идеальным выбором для тех, кто хочет создать долгоцветущую композицию без особых хлопот. Виола Бамбини — настоящее сокровище для ленивых садоводов и перфекционистов ландшафтного дизайна!
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