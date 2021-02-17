Вильфанд сообщил о скачках температуры в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/fc7fcdf0-44a7-11eb-827a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье в ближайшие несколько дней погода будет носить неустойчивый характер. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 30 градусов, после чего температура повысится до минус 4–5 градусов, а затем снова резко похолодает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в четверг в столице и области будет около 17–18 градусов мороза, в пятницу ночью будет до минус 22–24 в Москве и до минус 27 — в Подмосковье.

В субботу тоже будет необычное распределение — от −19 до −23, а местами до −30 градусов. Затем в субботу опять ложбинка, температура опять повышается, днём будет около −10 градусов, — рассказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

К концу недели температура будет ниже нормы на 10 градусов, во второй половине дня субботы — на 5 градусов.

В воскресенье ночью ожидается минус 15–20 градусов, днём — минус 4–5.

В понедельник такая же температура днём (минус 3–8), вполне комфортная, но облачно и снег, отметил Вильфанд.

Во вторник столичный регион вновь ожидает понижение температуры — до минус 10–15 днём и до минус 13–18 ночью, что на 6–7 градусов ниже климатической нормы.

Далее, по предварительным расчётам, ожидается дальнейшее понижение.