Вильфанд рассказал, когда в европейской части России пойдёт снег

https://static.news.ru/photo/cc1a3000-26da-11eb-ac42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первые значительные снегопады ожидаются на европейской части России не раньше чем через пять-семь дней, хотя по ночам будет минусовая температура воздуха, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, пока первого снега на этой территории «не видно», хотя в северной части — в Коми и Архангельской области — снег уже появился. Снег уже пошёл в Приволжье и Заволжье, однако на остальной части европейской территории снега в ближайшие дни не будет, приводит мнение метеоролога РИА Новости.

Вильфанд связал это с характером антициклона, который будет господствовать над европейской частью России. Глава Росгидромета перечислил целый ряд причин, которые не дают появиться снегу, хотя ночами температура воздуха может доходить до минус 10 градусов.

Воздух сухой, движения нисходящие, облаков нет, фронтальных разделов не прогнозируется. Что тут сделаешь? Поэтому не видно снежного покрова, — посетовал Вильфанд.

Как сообщал NEWS.ru, специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял ранее, что отдельные снежинки полетят над столицей уже в это воскресенье, 15 ноября, но снежный покров они не образуют. Он напомнил, что в столичном департаменте транспорта уже порекомендовали водителям сменить шины на зимние.