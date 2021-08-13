Синоптик назвал города РФ, которым угрожают наводнения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что главные курорты Краснодарского края и города Крыма более других страдают от опасных погодных явлений. В беседе с РИА Новости он пояснил, что на это влияет их расположенность в низовьях горных рек.

Наиболее сложно предсказываются опасные явления, связанные с взрывной конвекцией, которая приводит к очень активным осадкам и очень сильным ветрам. Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населённых пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах. Анапа, Геленджик, Сочи и города Крыма — они испытывают на себе максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений, — пояснил учёный.

Он добавил, что сложности прогнозам в горах добавляют сложный рельеф и большое число рек. При этом обрушившиеся в последние дни на юг России ливни были предсказаны специалистами Росгидромета как минимум за сутки.

Очень много самых разных событий происходит. Засушливые события, которые приводят к пожарам, или, наоборот, сильнейшие осадки, которые тоже негативно влияют. <...> Но все эти опасные события были предсказаны. В некоторых случаях за двое суток, где-то — за сутки, — указал глава Гидрометцентра.

Ранее стало известно, что Роман Вильфанд назвал регионы, на которые 14 и 15 августа обрушатся ливни, грозы c градом и шквалистым ветром. Особенно опасной погода будет в Крыму, где ожидаются «небывалые дожди». Ливни с грозами сохранятся в Сочи, также город ждёт шквалистый ветер с порывами 22–27 м/с. Такой ветер сродни ураганному. В восточных районах Крыма выпадет около 50 мм осадков.