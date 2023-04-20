Ветеринар рассказал об опасных изменениях в сознании у бродячих собак Ветеринар Уражевский назвал наиболее опасными бродячих собак, попробовавших человечину

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В России, по разным данным, насчитывается от 4 до 10 млн бездомных собак и кошек, такие животные представляют серьезную опасность для общества, рассказал в беседе с «Царьградом» президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский. Эксперт прокомментировал сообщение об обнаружении 16 апреля в Оренбурге тела второклассника, растерзанного бродячими собаками. По его словам, наиболее опасными являются собаки, попробовавшие человеческое мясо.

Как подчеркнул кинолог, бродячие животные нуждаются в помощи, в корме и в ветеринарном обслуживании. Не получая этого на улице, они должны как-то выживать, добывая себе пищу. И другого способа выжить, кроме убийства, у них нет.

Эксперт предупредил, что бродячие собаки, уже нападавшие и убившие человека, наиболее опасны: у них формируется привычка.

Однажды попробовав человеческое мясо, они, конечно, вернутся к этому. Ни в коем случае эти собаки не могут оставаться на улице. Они должны быть помещены в приют и содержаться там пожизненно, — высказал мнение Уражевский.

После смертельного нападения стаи собак на ребенка в Оренбурге был задержан начальник управления ЖКХ городской администрации Анатолий Байкаров. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.