Ветеринар призвала россиян прививать собак от коронавируса

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Прививка от этой инфекции способна защитить любимца от заражённых животных. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала ветеринарный врач Ольга Харлашкина.

Коронавирусная инфекция была у животных ещё задолго до пандемии. Причём она отличается от человеческого COVID. Поэтому и симптоматика у домашних любимцев иная. Как пояснила специалист, явный признак наличия коронавируса у питомца — нарушение стула.

Коронавирус у животных бывает двух видов. Сначала он циркулирует в кишечнике — это называется коронавирусный гастроэнтерит. Он проявляется периодическими или постоянными поносами. Это просто надо хозяевам животных контролировать. Расстройства стула мы лечим симптоматически. Второй вид этого заболевания происходит в 50% случаев, и никто не знает его причину. Болезнь перерождается в коронавирусный перитонит. Тогда уже происходит поражение всех органов и животное умирает, — сказала Ольга Харлашкина.

Ветеринарный врач подчеркнула, что избавить собаку от этой страшной участи можно и нужно с помощью прививки. А вот кошкам повезло гораздо меньше — для них лекарство ещё не изобрели. Поэтому мурлыкающих категорически нельзя отпускать на самовыгул. Если захотите устроить кошечке променад — только на поводке и без знакомств с уличными котами (они-то и являются главными переносчиками).

По словам Харлашкиной, в 90% случаев коронавирус выявляют у породистых кошек, рождённых в питомниках. Поэтому специалист настоятельно порекомендовала узнавать у заводчиков о наличии коронавирусной инфекции у потомства. Для полного успокоения можно даже отвезти котёнка в ветлечебницу и взять у него анализы на наличие инфекции.

Как писал NEWS.ru, в период пандемии кошки способны спасти своих пожилых хозяев от последствий коронавируса. Эти животные могут избавить пенсионеров от чувства одиночества и тоски. Также, по словам фелинолога Татьяны Антоненко, эти четвероногие умеют понижать артериальное давление и поддаются дрессировке. При выборе питомца специалист посоветовала внимательнее отнестись к поведению кошки. Так как эти животные имеют те же четыре вида темперамента, что и люди, важно подобрать максимально подходящего «спасителя».