Кототерапия: как усатые избавляют пенсионеров от последствий коронавируса

Запертые в своих квартирах из-за пандемии пенсионеры страдают больше всех остальных. Вынужденное одиночество негативно сказывается на их эмоциональном и физическом здоровье. Эксперты рассказали, что в этой ситуации на помощь пожилым людям могут прийти кошки. О том, чем могут быть полезны эти животные, какими целебными чарами они обладают и как правильно выбрать мурчащего спасителя, — в материале NEWS.ru.

Понижают давление

Раньше кошек заводили в первую очередь для того, чтобы они избавляли дом от ненавистных гостей — мышей и крыс. Со временем люди стали активно изучать этих четвероногих и обнаружили у них множество поразительных свойств. Как рассказала NEWS.ru фелинолог Татьяна Антоненко, её научные исследования доказали — коты своими лапами способны понижать артериальное давление!

Этот эксперимент мы проводили с котовладельцами, страдающими гипертонией. Измеряли им давление до взаимодействия с животными и после. В итоге у всех мы обнаружили снижение давления без приёма лекарств. То есть вполне можно считать, что кошки — это отличная профилактика инсультов и инфарктов. Но «магии» четвероногих подвержены только люди, искренне любящие этих животных. Если человек ненавидит кошек — ничего не произойдёт. Татьяна Антоненко фелинолог фелинолог

Этот удивительный механизм работает довольно просто. От поглаживания кошки и её мурчания человек испытывает своего рода релаксацию. Отсюда и все благотворные последствия. Интересно, что кошачьи чары действуют даже через экран. По словам фелинолога, можно получить не меньшее удовольствие, просматривая картинки милых котиков в Интернете. Поэтому в следующий раз не спешите осуждать своих близких, «залипающих» на пушистиках в соцсетях. Таким образом они отдыхают и заряжаются позитивными эмоциями.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Улучшают настроение

Коты могут носить звание спасителей от хандры ещё и потому, что они избавляют от стресса. Татьяна Антоненко утверждает, что если гладить четвероногих минимум по 10 минут в день, тревожность и плохое настроение как рукой снимет, так что пенсионеры смогут попрощаться с депрессией.

Я думаю, что для пожилого человека кошка — это ещё и способ почувствовать себя востребованным. В процессе заботы о ней пенсионеры будут больше двигаться, ощущать себя увереннее, даже меньше ворчать на близких. Кстати, кошки поддаются дрессировке. Так что такое времяпровождение ещё и скрасит их досуг, — дополнила фелинолог.

Похожи на людей

К такому полезному подарку для страдающих на самоизоляции пожилых родственников нужно подойти со всей ответственностью. По типу темперамента кошки, как и люди, делятся на четыре группы (сангвиники, флегматики, холерики и меланхолики). Этот фактор напрямую определяет поведение пушистых. Так что выбирайте внимательнее. Если котёнок ведёт себя очень спокойно и позволяет долгие нежности — велика вероятность, что во взрослом возрасте животное останется таким же уравновешенным.

Чтобы не ошибиться с выбором, эксперт советует поспрашивать у владельца (или заводчика), как ведёт себя котёнок, самому понаблюдать за ним. А породистое животное лучше брать в проверенном питомнике. Потому как если неправильно скрестить двух мурчащих, поведение их потомства может оказаться очень неожиданным.

Татьяна Антоненко считает, что пожилым людям лучше всего подойдут взрослые кошки, которых можно забрать из приюта или котокафе. В этом случае удастся наверняка определить, насколько пушистик подойдёт по характеру его будущему хозяину.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Терапия XXI века

С тем, что от кошек в период пандемии может быть прямая польза для людей старшего поколения, согласна и психоаналитик Наталья Толстая. По мнению специалиста, зоотерапия (анималотерапия) активно используется не только в Европе, но и в России. Этот метод давно показал свою реальную пользу.

В период самоизоляции, когда не хватает общения, подарить кошку— отличный вариант помощи пожилым людям. Заботясь о четвероногом, они будут отвлекаться от негативной повестки, плохих мыслей. Своим пациентам я рекомендую такую терапию, но сначала спрашиваю, конечно, нет ли аллергии на шерсть. В любом случае, есть породы, которые можно заводить всем. Например, сфинксы. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Эксперт подчеркнула, что пожилые люди — это большие дети. Они такие же добродушные и очень нуждаются в постоянной ласке, заботе и внимании. Так что кошки смогут хоть как-то заменить им объятия близких в этот сложный для всех период.