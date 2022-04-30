Ветеранам ВОВ в Донбассе и подконтрольных России областях назначили выплаты Путин назначил выплаты ветеранам ВОВ в Донбассе и на подконтрольных России областях

Фото Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, проживающим в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины. Выплаты приурочены к 77-летию Победы.

Произвести в мае 2022 г. единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины,

в размере 10 000 рублей, — говорится в тексте указа.

Ранее стало известно, что администрация Бердянска провела подготовку к переходу на выплаты пенсий и зарплат в российских рублях. Для этого были проведены переговоры с руководителями торговых компаний и предпринимателями.