«Веселый был человек»: Васильков о погибшем в ДТП режиссере Пускепалисе Коллега Пускепалиса по съемкам назвал его веселым и хорошим человеком

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Пускепалис

Актер Олег Васильков выразил соболезнования семье и близким погибшего в ДТП Художественного руководителя театра имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса, прокомментировав его гибель в разговоре с NEWS.ru. По его словам, они не были большими друзьями, но несколько раз проводили свободное время вне съемок.

Веселый и хороший человек, конечно, был. Помню, мы прекрасно провели сутки только втроем (фильм «Битва за Севастополь»), как раз были Макрицкий, Пускепалис и я. Отлично поработали, душевно, — рассказал Васильков.

20 сентября около 11.00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло столкновение автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Имена участников ДТП при этом не называются, однако информированный источник сообщил, что одним из погибших является актер Сергей Пускепалис. В УМВД по региону, в театре и властных структурах региона эту информацию не прокомментировали.