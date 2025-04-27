Весь секрет в заливке! Запеканка из молодой капусты — вкуснятина за полчаса

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Готовим воздушную капустную запеканку с кабачками и сыром! Эта нежная запеканка станет любимым блюдом даже для тех, кто не слишком жалует капусту. Секрет ее воздушности — в правильном сочетании овощей и сырно-сметанной заливке, которая превращает простые ингредиенты в кулинарный шедевр.

Начните с подготовки овощей: 300 г белокочанной капусты и 200 г молодых кабачков нарежьте тонкой соломкой, а одну небольшую луковицу натрите на мелкой терке. Смешайте овощи в миске и оставьте на 10 минут — они дадут сок, который нужно обязательно слить, иначе запеканка получится водянистой.

В отдельной емкости приготовьте заливку: взбейте 3 яйца со 100 г сметаны, добавьте 2 измельченных зубчика чеснока, 100 г натертой моцареллы, соль и любимые специи по вкусу. Полученной смесью залейте овощи и аккуратно перемешайте.

Выложите массу в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Затем посыпьте запеканку 50 г тертого твердого сыра и готовьте еще 5-7 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячей, украсив свежей зеленью. Нежная текстура, приятный сырный аромат и легкая сладость кабачков делают это блюдо идеальным вариантом для полезного ужина. Запеканка хороша и сама по себе, и с кусочком запеченного мяса или легким салатом!

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