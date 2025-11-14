Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 15:29

Верните черному цвету былую глубину: неожиданный помощник с вашей кухни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Черная одежда есть в каждом гардеробе, но со временем она неизбежно теряет свою насыщенность, становясь серой и безжизненной. Вместо того чтобы тратиться на специальные химические средства, можно обратиться к простому и доступному решению. Обычный растворимый кофе способен творить чудеса, возвращая темным тканям их первоначальный роскошный и глубокий оттенок.

Этот метод удивительно прост в использовании и не требует особых усилий. Достаточно приготовить крепкий раствор из горячей воды и нескольких столовых ложек кофе, а затем погрузить в него выцветшую вещь примерно на полчаса.

За это время натуральные красящие пигменты проникнут в волокна ткани, бережно обновив ее цвет. После этого одежду нужно лишь тщательно прополоскать в прохладной воде и высушить обычным способом.

Такой способ особенно хорошо подходит для хлопка и джинсы, даря им вторую жизнь и сохраняя ваш бюджет. Легкий кофейный аромат, который останется после процедуры, быстро выветрится, а стойкий эффект обновленного цвета будет радовать вас еще очень долго.

Ранее сообщалось, что засор раковины — частая бытовая неприятность, вызванная скоплением жира и остатков пищи в трубах. Прежде чем применять агрессивные средства, попробуйте безопасные домашние методы.

Проверено редакцией
одежда
советы
чистота
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России подтвердил готовность ко второму саммиту с США
Врач объяснила, с чем связан рост числа детей с нарушениями слуха
Россияне начали повально жаловаться на «охлаждение» сим-карт
С двух «дочек» ЛУКОЙЛа сняли санкции в одной стране
В Верховном суде произошла громкая отставка
В Госдуме подготовили проект о запрете авторизации через зарубежные сервисы
«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США
«Могли быть выше»: тренер «Балтики» оценил успехи команды в РПЛ
Подросток согласился устроить теракт за деньги
Суд признал сотни работ Рерихов бесхозяйными
Пять детей пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
Российским туристам рассказали о новой напасти, прогнозируемой на 2026 год
«Злые духи» и «чудовища» помогают ВС России: новости СВО на вечер 14 ноября
«Появятся резиновые квартиры»: депутат об инициативе выкупать жилье частями
В РСТ назвали причину подорожания египетской визы для россиян
Стало известно, сколько онлайн-заявок на соцпомощь оформили в Подмосковье
В Госдуме объяснили, как мошенники обойдут правила «охлаждения» сим-карт
Терапевт назвал количество заболевших пневмонией
В Киеве пожаловались на рост повседневного использования русского языка
Измена или кризис пяти лет? Почему Богатырев подал на развод с Арнтгольц
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.