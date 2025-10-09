Венгерский сливовый пирог с хрустящим тестом. Не шарлотка — в разы интереснее!

Сливовый пирог по-венгерски — это тот самый десерт, который стоит приготовить, когда хочется чего-то простого, но с изюминкой. Венгры знают толк в выпечке со сливами: сочная кислинка фруктов идеально сочетается с нежным тестом и хрустящей крошкой. Этот пирог хорош тем, что его можно подать и к утреннему кофе, и к вечернему чаю, а готовится он на удивление быстро. Мне особенно нравится, как корица и сливы создают вместе тот самый согревающий осенний аромат, который наполняет весь дом уютом.

Для теста вам понадобится: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 100 г сахара, 1 яйцо и щепотка соли. Для начинки: 700–800 г спелых слив, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. крахмала. Сначала приготовим песочное тесто: смешаем муку с сахаром и солью, добавим нарезанное кубиками холодное масло и порубим ножом до состояния крошки. Добавим яйцо и быстро соберем тесто в шар. Отправим его в холодильник на 20–30 минут. Сливы помоем, разрежем пополам и удалим косточки. Раскатаем тесто в круг по размеру формы, сделаем невысокие бортики. Вилкой сделаем проколы по всему дну. Сливы выложим на тесто срезом вверх плотными рядами. Смешаем сахар с корицей и крахмалом, посыплем сливы. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дадим пирогу полностью остыть в форме — так тесто не размякнет от фруктового сока.

