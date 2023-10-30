Великий Устюг, Таиланд, Катар: куда поехать на отдых зимой 2024 года Рассказываем, где провести зимние каникулы в 2024 году в России и за рубежом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Куда поехать на зимние каникулы в 2024 году

Наступление холодов — не повод забывать об отдыхе. В этой статье мы расскажем, куда можно поехать отдыхать зимой 2024 года. Среди представленных вариантов найдутся идеи как для любителей понежиться под солнцем, так и поклонников горнолыжного спорта.

Куда поехать на зимние каникулы в 2024 году

Новогодние каникулы — самое время вспомнить про зимние виды спорта. Куда поехать зимой в 2023–2024 годах, чтобы встать на лыжи или отдохнуть на горячих источниках? Жителям России доступен широкий выбор горнолыжных курортов:

«Красная Поляна»;

Архыз, Северный Кавказ;

Приэльбрусье, Северный Кавказ;

Домбай, Северный Кавказ;

Чегет, Кабардино-Балкария;

Губаха, Пермский край;

Белокуриха, Алтай;

Байкал, Восточная Сибирь;

Челябинская область, Южный Урал;

Владивосток, Приморский край;

«Роза Хутор», Сочи.

Все еще размышляете, куда поехать на зимние каникулы в 2024 году? Необязательно отправляться в горы Домбая. Десяток горнолыжных курортов можно найти на территории Подмосковья. Пусть местные склоны не такие крутые, как на Алтае, поклонники сноубординга и лыжных забегов отлично проведут время.

Самым популярным подмосковным курортом считается «Степаново». Местные трассы понравятся как экстремалам, так и желающим мирно прокатиться по свежему снегу. В «Степаново» туристов ждет шесть трасс, самая длинная из которых растянулась почти на километр. Перепады высот достигают 110 метров, так что скучно точно не будет. Минусом курорта можно назвать разве что высокие цены.

На втором месте среди горнолыжных курортов Подмосковья стоят «Сорочаны». Перепады высот здесь чуть ниже, чем в «Степаново», — до 90 метров. Среди доступных трасс есть как учебные маршруты, так и дороги повышенной сложности. Наконец, любители тюбингов могут обкатать «ватрушки» на специально выделенном участке.

Тем, кто планирует отпуск зимой в России, но не хочет уезжать далеко от столицы, приглянется курорт «Лисья Гора» в черте Балашихи. На территории так называемой «Лиськи» не первый год проводятся соревнования по фристайлу и горным лыжам. Здесь можно найти трассы как для новичков, так и для профессионалов. Перепады высот достигают 95 метров. За это сноубордисты внесли «Лисью Гору» в топ курортов, куда можно отправиться на отпуск зимой.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Куда поехать на зимние каникулы в 2024 году

Куда поехать в России зимой 2024 года

Не любите экстрим, но думаете, куда поехать на зимние каникулы в России? Существует десяток вариантов. Самый популярный из них — Карелия. Там вас ждут прогулки по набережной, поездки на собачьих упряжках, экскурсии по храмам и музеям и обязательное посещение острова Кижи — сердца русского деревянного зодчества.

Тем, кто планирует отпуск зимой в России, стоит задуматься о посещении Казани. Сердце Татарстана примечательно в первую очередь потрясающей архитектурой. Незабываемое впечатление произведут Казанский кремль, Храм всех религий, улица Баумана (исторический центр города) и башня Сююмбике, у стен которой принято загадывать желания.

Соскучились по европейской архитектуре, но не хотите проводить отпуск за границей? Отправляйтесь в Калининград. Главной достопримечательностью города считается Куршская коса. Но наравне с ней стоит посетить «танцующий лес», рыбную деревню, местные кирхи и кафедральные соборы.

Все еще задумываетесь, куда поехать зимой отдыхать в России? Устройте тур по российским городам. Самыми популярными туристическими направлениями считаются:

Москва;

Санкт-Петербург;

Нижний Новгород;

Ярославль;

Владимир;

Суздаль;

Екатеринбург.

Наконец, говоря, куда поехать на отпуск зимой, нельзя не вспомнить Сочи. Большую часть зимы здесь держится температура выше нуля. Однако не забывайте про промозглый ветер с моря: теплую куртку стоит захватить с собой. Плюсом поездки в Сочи зимой является малолюдность. Вы сможете посетить местные достопримечательности: парк «Дендрарий», Змейковские водопады и многое другое, не затерявшись в толпе туристов.

Это только некоторые ответы на вопрос, куда поехать отдыхать зимой в России. В необъятной стране найдутся и горнолыжные курорты, и экзотические леса, и города, воплотившие в себе живую историю. Словом, достаточно определиться, что именно вы хотите увидеть во время отпуска, чтобы решить, куда именно отправиться зимой.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Куда поехать отдыхать зимой в России

Куда поехать зимой за границу

Зимние каникулы — самое время отправиться на отдых за границей. Среди популярных туристических направлений стоит выделить Объединенные Арабские Эмираты. Обязательный этап путешествия по ОАЭ — посещение Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире. Любителей городской архитектуры также заинтересуют «Дубай Молл», огромный торговый центр, и экскурсия по Абу-Даби. А полюбоваться природными ландшафтами удастся во время сафари по пустыне.

Куда поехать за границу зимой, если вы уже изучили Эмираты от и до? Рассмотрите такой вариант, как Катар. Местный мягкий климат (среднесуточная температура — около +24 градусов) располагает к долгим прогулкам. В столице страны — Дохе — можно полюбоваться небоскребами, не уступающими постройкам в ОАЭ, набережной, растянувшейся вдоль Персидского залива, колоритным рынком Сук Вакиф, а также местными парками и музеями.

Каждую зиму россияне по традиции отправляются в Таиланд. Но мало кто учитывает, что у Королевства есть достойная альтернатива — Мексика. Путешественников ждут многочисленные достопримечательности: как природные (например, арка в Кабо-Сан-Лукас и долина кактусов), так и архитектурные (Паласио де Бейяс Артес и пирамиды Теотиуакан в Мехико-сити).

Неизменный фаворит россиян, решающих, куда поехать отдыхать зимой, — Турция. В Стамбуле можно полюбоваться древними крепостями, посетить цистерну Базилика, напоминающую подземный дворец, прогуляться по паркам и арт-пространствам, а также скоротать вечера в местных барах (например, в культовом Кадыкёе).

Наконец, говоря, куда поехать зимой за границу, нельзя не упомянуть страны Европы. Среди небанальных туристических маршрутов можно назвать Сербию, Хорватию и Грецию.

Это только некоторые идеи, куда можно поехать на зимние каникулы в 2024 году. Отдельно стоит упомянуть курорты, предназначенные для тех, кто не представляет жизнь без солнца и теплой воды. О них мы и поговорим далее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Куда поехать отдыхать зимой за границу

Куда поехать на море зимой 2024 года

Соскучились по песку и теплым волнам? Не беда: зимние каникулы на пляже — это реальность, а не фантазия. Так куда поехать на море зимой? Существует несколько беспроигрышных вариантов.

Индия. Гоа — сравнительно бюджетное решение для всех, кто истосковался по морю. В январе среднесуточная температура воздуха в Гоа составляет 30 градусов. Такой климат как нельзя подходит для длительного отдыха на пляже и плавания.

Египет. Зимой температура воздуха в Египте опускается до 25 градусов. Так что поездка к Красному морю — хорошее решение для тех, кто не переносит жару. Самым популярным египетским курортом признана Хургада: Долина Царей, Оранжевая бухта, храмы, музеи, аквапарки — выбирайте досуг на любой вкус.

Таиланд. Тропический парк Паттайи или заповедные земли Ко Чанга — Таиланд сумеет угодить самым требовательным посетителям. На выбор путешественников представлено более 15 курортов. Достаточно выбрать тот, который придется вам по душе.

Вьетнам. На солнечном юге Вьетнама температура воды достигает 29 градусов. Что может быть лучше для любителей провести день на пляже? А счастливчиков, которые застанут вьетнамский Новый год Тет, ждут незабываемые праздничные фестивали. В 2024 году торжество выпадает на 7 февраля.

Камбоджа. Нельзя не упомянуть соседа Таиланда и Вьетнама. Пляжи Сиануквиля открыты для всех, кто соскучился по солнцу, плаванию и дайвингу. А посещение города-храма Ангкор подарит незабываемые впечатления всем, кто мечтал об отдыхе за границей.

Куба. Дайвинг среди коралловых рифов, прогулки по улицам Гаваны, парады и культурные фестивали — кубинские земли также порадуют разнообразием досуга. В начале зимы на Кубе празднуется День освобождения — государственный праздник, сопровождаемый пышными шествиями. Будет тепло и зрелищно.

Любители дикой природы могут перезимовать в Кении. Поклонников Фредди Меркьюри ждет родина музыканта — Занзибар. Круглогодичным пляжным сезоном порадует Шри-Ланка. А январский Бали — самое подходящее место для обучения серфингу. Словом, любители поплавать точно найдут ответ на вопрос, куда поехать зимой на море.

Недорого, но со вкусом: куда поехать зимой 2024 года

Ищете вариант, куда поехать зимой, чтобы недорого отдохнуть и получить незабываемые впечатления? Обратите внимание на туры по городам России. РЖД регулярно организовывают бюджетные туристические круизы. Например, по городам русского Севера: из Москвы в Петрозаводск, Мурманск, Вологду и обратно в столицу. В рамках путешествия пассажиры смогут увидеть северное сияние, попробовать карельскую кухню, посетить местные музеи и многое другое. Стоимость круиза (на момент написания статьи) составляет 35 тысяч рублей за одного человека.

Еще один бюджетный маршрут — Валдай. Небольшой город радует лояльными ценами даже летом, в разгар туристического сезона. А зимой тут можно отдохнуть от городского шума и насладиться живописной природой, заплатив сущие копейки. (Так, билет на поезд из Москвы до Валдая обойдется всего в 1200 рублей, а двухместный номер в гостинице национального парка — в 2000 рублей за сутки). Отдых в Валдае можно посвятить катанию на коньках, лыжах и тюбингах, поездках на собачьих упряжках, а также зимней рыбалке. Не забудьте посетить местные достопримечательности: Иверский монастырь на Сельвицком острове и музей колокольчиков.

Продолжаем говорить о том, куда поехать на отдых зимой, если вы располагаете скромным бюджетом. Как вариант, посетите ближнее зарубежье — Казахстан. Авиабилет обойдется в 12 тысяч рублей. В первую очередь отправляйтесь в Астану, город с потрясающей архитектурой. Вот только некоторые достопримечательности столицы:

монумент «Астана-Байтерек» — 97-метровая постройка, на вершине которой находится смотровая башня;

«Хан Шатыр» — самый большой шатер в мире;

Дворец мира и согласия — пирамида, внутри которой находятся концертные и выставочные залы;

мечеть «Хазрет Султан» — одна из самых больших мечетей Казахстана;

Вознесенский кафедральный собор — храм, вошедший в список самых высоких деревянных соборов в мире.

Это только пара вариантов, куда поехать зимой в России и за рубеж, если вы не располагаете большими средствами. Как видите, финансовые ограничения не ставят крест на насыщенном досуге.

Куда недорого поехать отдыхать зимой

Куда поехать зимой с детьми

Мучаетесь вопросом, куда поехать с ребенком на зимние каникулы? Беспроигрышным новогодним вариантом станет Великий Устюг. Какой ребенок не будет счастлив увидеть владения Деда Мороза! Особенно с учетом того, что зимой на территории резиденции проходят многочисленные развлекательные фестивали, шоу и театральные постановки.

Куда поехать зимой, чтобы устроить ребенку насыщенную культурную программу? Конечно, в Москву или Санкт-Петербург. Кремль или Дворцовая площадь, Третьяковская галерея или Эрмитаж — обе столицы порадуют туристов десятками музеев и галерей, живописной архитектурой и уютными кафе.

Тем, кто до сих пор не решил, куда поехать на зимние каникулы в России, стоит задуматься о туре по Золотому кольцу. Путешествие от Сергиева Посада до Владимира — повод насладиться древнерусской архитектурой и лучше узнать родную историю. К посещению обязательны такие достопримечательности, как:

Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде;

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском;

кремль в Ростове;

Ярославский художественный музей и «Стрелка» в Ярославле;

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме;

музей ситца в Иваново;

кремль и Спасо-Евфимиев монастырь в Суздали;

Свято-Успенский Кафедральный собор во Владимире.

Все еще сомневаетесь, куда поехать зимой с детьми? Оденьтесь теплее, чтобы прогуляться по набережной Самары — одной из самых длинных набережных в России (ее протяженность составляет почти 42 тысячи метров). Вечером посетите площади Славы и Куйбышева, украшенные праздничной иллюминацией. Яркие впечатления оставит Голубое озеро в Якушкино, не замерзающее даже зимой. А чтобы развлечь ребенка, не забудьте посетить местный театр кукол.

Теперь вы знаете, куда поехать отдыхать зимой. Мы намеренно собрали самые разнообразные предложения — от бюджетных поездок по России до элитных путешествий по зарубежью, чтобы каждый читатель нашел вариант по своему вкусу. Не забывайте бронировать билеты и номера в отелях заранее: ближе к каникулам приобрести их будет намного сложнее.

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