Ведущий программы «Полиглот» назвал особенности изучения африканских языков Полиглот Петров назвал внедрение африканских языков в школьную программу поворотом России на Юг и Восток

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Суахили достаточно простой язык, он является государственным в Танзании, Кении, Уганде, а амхарский — официальный язык в Эфиопии — чуть более сложный, так ведущий программы «Полиглот» лингвист Дмитрий Петров прокомментировал NEWS.ru инициативу ввести в российских школах уроки обучения африканских языков. Он подчеркнул, что суахили использует латиницу, а амхарский язык относится к древней письменной культуре, поэтому суахили изучить будет проще. По мнению спикера, такая инициатива означает поворот России на Юг и Восток и уменьшение пропорций изучения западных языков.

Собеседник отметил, что у школьников могут «глаза на лоб полезть» при изучении таких языков, поскольку практика их преподавания существует только в рамках специализированных вузов, для школ это будет впервые.

Это отражает поворот России на Юг и Восток. <...> Суахили использует латиницу, в этом отношении проще. Амхарский язык относится к древней письменной культуре. Если сравнивать эти два языка, то амхарский будет посложнее, — сказал Петров.

Полиглот подчеркнул, что эти языки выучить вполне реально, однако многое будет зависеть от преподавателей, поскольку требуются не только знания, но и определенная педагогическая подготовка.

Учителей английского и китайского у нас готовят много, а вот людей, способных преподавать суахили и амхарский, будет поменьше, — резюмировал он.

В марте директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что российские школы начинают вводить уроки африканских языков суахили и амхарского. По его словам, в институте возрождается преподавание почти мертвых языков, таких, как йоруба и сомалийский, а также активно преподаются суахили, амхарский язык, язык зулу и другие.