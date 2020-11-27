Ведущая программы «Час суда» получила срок за вымогательство

https://static.news.ru/photo/198afc6a-3118-11eb-9654-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущая телепрограммы «Час суда» Елена Дмитриева приговорена к двум годам лишения свободы условно за вымогательство 80 млн рублей в 2017 году в рамках конфликта двух бизнесменов, один из которых обратился к ней за помощью.

Как пишут «7 Дней», в 2017 году к телеведущей, известной всей стране в качестве судьи Дмитриевой, за консультацией обратился бизнесмен, который поспорил со своим бывшим партнёром. Для общего дела мужчины приобрели два автомобиля, и оба были записаны на предпринимателя, обратившегося к Дмитриевой.

Однако бизнес мужчин прогорел и клиент телесудьи потребовал от партнёра компенсации. Тот отказался и тогда споривший с ним бизнесмен, владеющий теми двумя автомобилями, заявил на него об угоне одного из них. Уголовное дело могло быть закрыто, если бы партнёр обратившегося к Дмитриевой бизнесмена выплатил 80 млн рублей.

Партнёр согласился на эти условия и прибыл на место для передачи денег. Там же присутствовала и Дмитриева Внезапно её клиента и саму телеведущую скрутили оперативники, а купюры, подготовленные к передаче, оказались мечеными.

Выяснилось, что партнёр по бизнесу обратился в ФСБ и заявил, что у него вымогают 80 млн рублей. На суде Дмитриева полила два года условно, её клиент-вымогатель — четыре. Телеведущая своей вины не признала и сказала, что она является жертвой провокации.

Как сообщал NEWS.ru, ранее суд в Москве приговорил экс-главу издательства «Известия» к шести годам колонии общего режима за хищение более 50 млн рублей при заключении инвестиционного контракта.