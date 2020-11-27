Ведущая программы «Час суда» получила срок за вымогательство

Ведущая телепрограммы «Час суда» Елена Дмитриева приговорена к двум годам лишения свободы условно за вымогательство 80 млн рублей в 2017 году в рамках конфликта двух бизнесменов, один из которых обратился к ней за помощью.
Как
Однако бизнес мужчин прогорел и клиент телесудьи потребовал от партнёра компенсации. Тот отказался и тогда споривший с ним бизнесмен, владеющий теми двумя автомобилями, заявил на него об угоне одного из них. Уголовное дело могло быть закрыто, если бы партнёр обратившегося к Дмитриевой бизнесмена выплатил 80 млн рублей.
Партнёр согласился на эти условия и прибыл на место для передачи денег. Там же присутствовала и Дмитриева Внезапно её клиента и саму телеведущую скрутили оперативники, а купюры, подготовленные к передаче, оказались мечеными.
Выяснилось, что партнёр по бизнесу обратился в ФСБ и заявил, что у него вымогают 80 млн рублей. На суде Дмитриева полила два года условно, её клиент-вымогатель — четыре. Телеведущая своей вины не признала и сказала, что она является жертвой провокации.
Как сообщал NEWS.ru, ранее суд в Москве приговорил экс-главу издательства «Известия» к шести годам колонии общего режима за хищение более 50 млн рублей при заключении инвестиционного контракта.