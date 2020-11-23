Суд в Москве приговорил экс-главу издательства «Известия» к шести годам

https://static.news.ru/photo/154991ca-2da3-11eb-86cb-fa163e074e61_660.jpg Эраст Галумов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Шесть лет колонии получил за мошенничество бывший главу ФГУП «Издательство «Известия» Эраст Галумов. Об этом сообщил его адвокат Владимир Семенцов.

Суд назначил моему подзащитному шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — цитируе т его ТАСС.

Семенцов добавил, что этот приговор будет обязательно обжалован. В ходе процесса защита настаивала на оправдании подзащитного.

По мнению прокуроров, Галумов виновен в особо крупном мошенничестве — хищении более 50 млн рублей при заключении инвестиционного контракта. Сам подсудимый настаивает на своей невиновности, утверждая, что как раз он стал жертвой коррумпированных сотрудников силовых структур, которые вымогали у него деньги, а уголовное дело было просто инструментом давления.

Процесс над двумя экс-следователями ФСБ, обвиняемыми в получении взятки, уже начался в военном суде, а Эраст Галумов будет на нём одним из главных свидетелей обвинения.

Ранее NEWS.ru писал о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. Градоначальника задержали 13 ноября прямо во время селекторного совещания. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год Кляйн лишил местного бизнесмена земельного участка, на котором должны были быть построены многоквартирные дома. Мэр действовал в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления).