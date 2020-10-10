Вассерман назвал возможную причину своей смерти

https://static.news.ru/photo/33d771bc-0bce-11eb-9e9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист и политолог Анатолий Вассерман рассказал, из-за чего может умереть.

Мужчина признался, что на пике ожирения весил 124 килограмма, а сейчас — 108. Уже седьмой год его кормит здоровыми блюдами домоправительница. Однако для занятий спортом Вассерман, по его признанию, слишком ленив.

Если смотреть на мою родню, мне в любом случае ещё лет 15 придётся прожить. Это не так много, чтобы тратить время на физкультуру, — цитирует НТВ публициста.

При этом он не знает, от чего умрёт, но, как считает, есть простой способ умереть сравнительно быстро — поехать на Украину, где его могут убить сразу после пересечения границы.

А так, глядя опять же на моих родных и близких, думаю, что, скорее всего, умру от инфаркта или инсульта. Лично я, если мне предложат выбирать, выберу инфаркт, — заявил политолог.

По его словам, инсульт может повредить умственные способности, а ему хотелось бы оставаться в здравом уме и твёрдой памяти до конца жизни.

Он также добавил, что недвижимость после его смерти достанется законным наследникам — отцу и брату. Но, по его словам, скорее всего, они продадут всё, так как в Одессе у них хорошая работа, а в Москву они вряд ли переедут.

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что тело Владимира Ленина захоронено в Мавзолее с соблюдением церковных канонов, а попытка перезахоронения вождя прервёт важный научный эксперимент и способно прервать мирное развитие капитализма в России. По его мнению, если не Россия построила Мавзолей для вождя, то не современникам его и рушить. Политолог уверен, что Ленин захоронен по церковным канонам, а требования перезахоронения вождя, как правило, это личное мнение тех людей, кто это говорит. Вассерман также считает, что Россия всё ещё переживает переход от социализма к капитализму, поэтому перезахоронение Ленина может сбить страну с этого мирного пути, писал NEWS.ru.