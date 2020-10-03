Вассерман рассказал, почему нельзя тревожить тело Ленина

Публицист и политолог Анатолий Вассерман заявил, что тело Владимира Ленина захоронено в Мавзолее с соблюдением церковных канонов, а попытка перезахоронения вождя прервёт важный научный эксперимент и способно прервать мирное развитие капитализма в России.
По мнению Вассермана, если не Россия построила Мавзолей для вождя, то не современникам его и рушить. Политолог уверен, что Ленин захоронен по церковным канонам, а требования перезахоронения вождя, как правило, это личное мнение тех людей, кто это говорит,
Что касается Русской православной церкви и её позиции, её может выразить только Архиерейский собор или Поместный... Те, кто хотят перезахоронить вождя, элементарно не знают ни историю церкви, ни её правила, — заметил Вассерман.
По его словам, Ленин лежит ниже уровня земли и пройти над ним невозможно. Трибуна мавзолея расположена таким образом, что поднимающиеся на нее люди, как и стоящие на ней, находятся поодаль от саркофага с телом вождя, что соответствует церковным правилам добавил он.
Вассерман также считает, что Россия всё ещё переживает переход от социализма к капитализму, поэтому перезахоронение Ленина может сбить страну с этого мирного пути.
Может быть целью тех, кто предлагает захоронение и являются такие потрясения? — задался вопросом Вассерман.
Как сообщал NEWS.ru, ранее Анатолий Вассерман назвал сроки объединения России и Белоруссии. По его мнению, это должно произойти через 5–10 лет, когда у двух стран накопятся достаточные возможности средств управления хозяйства.
Вассерман также объяснил, почему президенту России Владимиру Путину не дадут Нобелевскую премию.
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