Вассерман рассказал, почему нельзя тревожить тело Ленина

https://static.news.ru/photo/df00933a-05c4-11eb-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Публицист и политолог Анатолий Вассерман заявил, что тело Владимира Ленина захоронено в Мавзолее с соблюдением церковных канонов, а попытка перезахоронения вождя прервёт важный научный эксперимент и способно прервать мирное развитие капитализма в России.

По мнению Вассермана, если не Россия построила Мавзолей для вождя, то не современникам его и рушить. Политолог уверен, что Ленин захоронен по церковным канонам, а требования перезахоронения вождя, как правило, это личное мнение тех людей, кто это говорит, сообщает «НьюИнформ».

Что касается Русской православной церкви и её позиции, её может выразить только Архиерейский собор или Поместный... Те, кто хотят перезахоронить вождя, элементарно не знают ни историю церкви, ни её правила, — заметил Вассерман.

По его словам, Ленин лежит ниже уровня земли и пройти над ним невозможно. Трибуна мавзолея расположена таким образом, что поднимающиеся на нее люди, как и стоящие на ней, находятся поодаль от саркофага с телом вождя, что соответствует церковным правилам добавил он.

Вассерман также считает, что Россия всё ещё переживает переход от социализма к капитализму, поэтому перезахоронение Ленина может сбить страну с этого мирного пути.

Может быть целью тех, кто предлагает захоронение и являются такие потрясения? — задался вопросом Вассерман.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Анатолий Вассерман назвал сроки объединения России и Белоруссии. По его мнению, это должно произойти через 5–10 лет, когда у двух стран накопятся достаточные возможности средств управления хозяйства.

Вассерман также объяснил, почему президенту России Владимиру Путину не дадут Нобелевскую премию.