В Югре мужчина отдал более 5 млн рублей «работникам банка»

https://static.news.ru/photo/0418a19c-0568-11eb-a1c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижневартовска в течение нескольких дней переводил крупные суммы мошенникам, которые представились работниками кредитной организации и пугали его тем, что злоумышленники атакуют счета клиентов. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

По данным ведомства, 56-летему мужчине в конце сентября стали поступать звонки от неизвестных, которые представились сотрудником банка, где у него были открыты счета. Они предложили жителю Нижневартовска установить специальную программу на смартфон с помощью которой можно создать «защитный счёт».

Потерпевший согласился и таким образом открыл мошенникам доступ к своему личному кабинету. Помимо этого, он ещё и сам ходил в банкомат, снимал свои деньги и переводил их на указанные «работниками банка» счета.

Мошенники несколько дней заставляли 56-летнего вартовчанина переводить им деньги. В результате преступных деяний со стороны неизвестных лиц югорчанин потерял 5,4 миллиона рублей, — сообщили в УМВД.

По данному факту правоохранители завели уголовное дело и сейчас выясняют личности подозреваемых, которых привлекут по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в Роскачестве предупредили, что сим-карты, которые не проходят официальную регистрацию, могут угрожать безопасности персональных данных пользователей. Такие карты могут собирать информацию об аккаунтах в социальных сетях и передавать злоумышленникам доступ к банковским счетам владельца телефона. Кроме того в службе отметили, что пополнение баланса анонимной сим-карты также может привести к потере денег.

Как писал NEWS.ru, ранее в Москве обокрали тёзку Дэниела Крейга.