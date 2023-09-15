В ягодицах Вдовина обнаружили инородное тело после операции у Хайдарова Врач Белов обнаружил в ягодицах хирурга Вдовина марлю после операции у Хайдарова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Вдовин

В правой ягодичной области челюстно-лицевого хирурга Александра Вдовина обнаружено инородное тело — марлевая салфетка, оставленная в ходе пластической операции, которую ему сделали в клинике Тимура Хайдарова, говорится в заключении врача и судебно-медицинского эксперта Василия Белова. Кроме того, было выявлено инфицирование левого ягодичного импланта и нарушение целостности, пишет KP.RU.

Также у него развилось нагноение и флегмона левой ягодичной области — повлекло тяжкий вред здоровью (п. 6.2.7 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.04.08 г. № 194н: п.6.2.7. — гнойно-септическое состояние: сепсис или перитонит, или гнойный плеврит, или флегмона), — говорится в заключении.

Вдовин также отдал импланты на экспертизу. По ее результатам, на них отсутствует маркировка. Из-за этого нельзя установить ни торговую фирму, ни подлинность. Импланты не соответствуют нормам ГОСТа. Также нельзя понять, предназначались ли они для ягодиц или груди. Причиной разрыва имплантов называют механическое повреждение в процессе установки. Хирург планирует обращаться с заключением врача и результатами экспертизы в суд.

Вдовин ранее пожаловался на неудачную пластику ягодиц, которую ему сделал Хайдаров. Он заявил, что решился на операцию в 2017 году. Мужчина уточнил, что итогом стали кривые ягодицы — одна оказалась выше другой. Кроме того, после пластики началось гнойное воспаление.