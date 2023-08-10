Хирург Вдовин пожаловался на кривые ягодицы после пластики у Хайдарова

Фото: vk.com/dr.alexvdovin

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин пожаловался на неудачную пластику ягодиц, которую ему сделал пластический хирург Тимур Хайдаров. В разговоре с KP.RU он заявил, что решился на операцию в 2017 году. Мужчина уточнил, что итогом стали кривые ягодицы — одна оказалась выше другой. Кроме того, после пластики началось гнойное воспаление.

Все было хорошо, пока не сошел отек. Оказалось, что ягодицы кривые — одна маленькая, вторая больше. Потом одна из них стала воспаляться. Он мне все мазал чем-то, а затем образовался фиброз. Тимур его вскрыл и вытащил оттуда кусок марли. Представляете, его забыли во время операции, — поделился с изданием Вдовин.

По его словам, сначала он думал, что проблема в его собственном организме, но после скандала, разгоревшегося с певицей Анастасией Сланевской (Слава) понял, что стал такой же жертвой хирурга. Он отметил, что не хотел вступать с Хайдаровым в открытый конфликт, но у него началось воспаление другой ягодицы. Вдовин пытался решить проблему мирно — на одной из вечеринок он подошел к пластическому хирургу, но тот «послал его на три буквы».

Хирург предоставил изданию медицинское заключение. В нем указано, что у него «периимплатное воспаление мягких тканей левой ягодицы, абсцесс мягких тканей левой ягодицы, рана левой ягодичной области». Теперь Вдовин намерен решить вопрос через суд — он нанял адвоката и планирует потребовать 10 млн рублей в качестве компенсации за моральные страдания, лечение у другого врача и последующие операции.

Из-за изуродованной задницы у меня «поехала» вся некогда хорошая фигура. А жопа висит, как старая слива. Я хочу, чтобы он дал мне денег, — заключил Вдовин.

Между тем сам Хайдаров считает, что Вдовин пытался выровнять ягодицы с помощью геля, из-за чего довел ситуацию до критического состояния. Хирург также нанял еще одного адвоката и частного детектива, чтобы тот собрал информацию о бывшем пациенте.

Певица Слава ранее заявила, что у нее после операции у Хайдарова «одна грудь выше, другая ниже, швы просто ужаснейшие». Исполнительница подозревает, что ее мог оперировать кто-то из учеников специалиста. Слава написала на врача заявление в полицию.