В ВОЗ рассказали, что сейчас происходит с COVID-19 ВОЗ: COVID-19 адаптировался к человеку и продолжает мутировать

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COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, коронавирус все еще широко распространен, вызывает «тяжелые заболевания и смерть».

Коронавирус был обнаружен четыре года назад и продолжает циркулировать. И становится ясно, что вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование. С наступлением зимы в Европе и Центральной Азии другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с COVID-19, — сказала она.

По словам Вуйнович, примерно в половине стран, предоставляющих данные в ВОЗ о госпитализации, наблюдаются тенденции роста. В частности, в Финляндии, Словакии и Италии.

Ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным составом. Препарат прошел клинические испытания и продемонстрировал благоприятный профиль иммуногенности и безопасности. В Минздраве уточнили, что в настоящее время в лабораториях Росздравнадзора завершается процесс государственного контроля первых серий обновленной вакцины. После регистрации производитель «Спутника Лайт» сможет ввести препарат в оборот и начать поставки в регионы России.

Терапевт Надежда Чернышова ранее рассказала, что эффективной профилактикой гриппа и коронавируса являются прогулки на свежем воздухе, здоровый сон и правильный рацион питания. По словам врача, необходимо одеваться по погоде, а также не забывать про перчатки в общественных местах.