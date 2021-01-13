В Уфе убийцу педофила приговорили к восьми годам лишения свободы

https://static.news.ru/photo/9b17337e-563a-11eb-bc4f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Санкин Фото: Соцсети

Мужчина, до смерти избивший предполагаемого педофила, осуждён в Уфе. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

33-летний автомеханик Владимир Санкин проходил обвиняемым по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть, передаёт телеканал «360».

В январе 2020 года он по просьбе мальчика поднялся в одну из квартир, куда некий мужчина привёл другого ребёнка и просил его раздеться. Санкин сначала принялся кричать на незнакомца, а потом стал его избивать. В результате пострадавший умер от полученных травм, пока его везли в больницу.

Позже подсудимый утверждал, что поступил правильно, так как защищал детей. Он рассказал, что не ожидал гибели обидчика мальчиков. Вместе с тем следователи считают, что мужчина похитил у 54-летнего погибшего 1,5 тысячи рублей.

Мать Санкина, у которой тот жил, пока был под следствием и находился под домашним арестом, заступалась за сына. Мужчину также поддержали жена, соседи и местные жители. Они составили петицию в защиту борца с предполагаемым педофилом.

Дело стало резонансным, и уфимец попросил, чтобы его рассматривали присяжные заседатели. Он хотел, чтобы простые люди решили, какой участи он достоин.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Новосибирске в связи с примирением сторон 13 января прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении медсестры туберкулёзной больницы, обвиняемой в жестоком обращении с ребёнком.