В Удмуртии скончался пассажир разбившегося в декабре вертолёта Ми-2

В Удмуртии в 1-й Республиканской клинической больнице скончался 53-летний пассажир вертолёта Ми-2, который разбился 27 декабря при облёте трубопроводов «Транснефти». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Транснефть-Прикамье» и Минздрав.

У пострадавшего было обморожение и сложные стравмы. Более двух недель медицинские работники боролись за его жизнь, проводились консультации с нейрохирургами и нейрореаниматологами из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.

Несмотря на проведённую интенсивную терапию, у пациента были обнаружены дополнительные необратимые последствия травмы, полученные при жёсткой посадке, и он скончался, — говорится в сообщении.

Жёсткую поcадку вертолёт Ми-2 совершил в районе населённого пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска. Найти машину спасателям удалось только спустя девять часов.

Центральное межрегиональное cледственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации вoздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произoшедшего, назначен ряд экспертиз.