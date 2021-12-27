СКР возбудил дело по факту крушения вертолёта в Удмуртии
Сергей Попов
Сергей Попов
09:50, 28 декабря 2021
Фото: МЧС России/ТАСС
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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз, сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
После проведения всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств будет сделан вывод о причинах происшествия и о виновности конкретных ответственных лиц, — говорится в сообщении.
Крушение вертолёта Ми-2 в Удмуртии произошло 27 декабря. Воздушное судно вылетело из Ижевска для облёта нефтепровода и разбилось в районе населённого пункта Чайковский. Спасателям удалось найти вертолёт только спустя девять часов после поступления сигнала об аварии.
На борту Ми-2 находились два человека. Пилот вертолёта Дамир Гафуров скончался. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение. Второй член экипажа выжил. Он госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.