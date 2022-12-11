«В страшных муках»: стало известно о смерти свидетельницы убийства Талькова «МК»: свидетельница убийства Талькова Касимати умерла в страшных муках в Греции

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

В Греции после тяжелой болезни скончалась Элли Касимати, одна из главных свидетельниц по делу об убийстве певца Игоря Талькова, сообщил сайт MK.RU. По данным издания, женщина умерла в страшных муках. Утверждается, что перед этим она сильно похудела, весила всего 36 кг и не могла ходить. Погибшая на протяжении долгого времени работала с певицей Азизой.

Женщина умерла после тяжелой болезни. Последние дни ее жизни прошли в страшных муках, — говорится в публикации.

Касимати была директором певицы Азизы и в момент убийства Талькова находилась рядом с артисткой, утверждает издание. Сама Азиза в одном из интервью, вспоминая о работе с Касимати, говорила, что она была ее «главной поддержкой и опорой» в те годы, говорится в статье. После того, как Талькова застрелили, она работала с Азизой еще несколько лет, пока не решила уйти из шоу-бизнеса.

Издание пишет, что в последние годы Касимати жила в Греции и поддерживала общение лишь с несколькими людьми из шоу-бизнеса. По данным MK.RU, какое-то время назад врачи диагностировали у женщины серьезное неизлечимое заболевание, и несмотря на все усилия, им не удалось спасти ее.

Тальков был убит 6 октября 1991 года во время концерта в Санкт-Петербурге. По версии следствия, это произошло в результате конфликта между Тальковым и его концертным директором Валерием Шляфманом с одной стороны и Игорем Малаховым, телохранителем Азизы, с другой. Главным подозреваемым следователи считали концертного директора Талькова, полагая, что в ходе потасовки Шляфман выхватил из рук Малахова пистолет и пытался выстрелить в него, но случайно попал в певца, который в результате погиб на месте. Шляфман не стал дожидаться, пока ему предъявят обвинение, и покинул Россию, уехав в Израиль.