В столичном супермаркете продавали опасные и гнилые яблоки

Эксперты «Росконтроля» проверили проверку качества яблок, которые продаются в ряде столичных супермаркетов. Мониторинг специалисты совершили в «Перекрёстке», «Пятёрочке», «Ашане», «Верном», Eurospar и Metro.
Большинство продукции по результатам проверки было признано безопасным и не содержащим токсичные элементы. Однако к яблокам, продающимся в трёх супермаркетах, у экспертов появились претензии.
Так, например, в «Верном» и «Пятёрочке» были выявлены загнившие плоды. При этом фрукты в этих магазинах признали соответствующими требованиям безопасности по проверенным показателям.
А вот с яблоками в «Ашане» сложилась другая ситуация. В гипермаркете обнаружили плоды, которые не соответствуют нормам безопасности. В них выявили остаточное количество пестицида, превышающее максимально допустимый уровень — 0,254 кг яблок необходимо съесть ребёнку весом 15 кг, чтобы превысить допустимую суточную дозу, что вполне возможно,
Как ранее писал NEWS.ru, употребление ряда овощей и фруктов необходимо свести к минимуму до наступления сезона, сообщила врач-диетолог Ирина Сухарева.
По её словам, весной существует опасность отравления нитратами, которые используются для ускоренного роста плодов.
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