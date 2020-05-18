Диетолог предупредила об опасности слишком ярких овощей и фруктов весной

Употребление ряда овощей и фруктов необходимо свести к минимуму до наступления сезона, сообщила врач-диетолог Ирина Сухарева.
По её словам, весной существует опасность отравления нитратами, которые используются для ускоренного роста плодов.
Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Также ни в коем случае не берите овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна, — подчеркнула она.
Сухарева также рекомендует отказаться от покупки плодов слишком правильной формы и слишком яркого цвета. Для надёжности можно приобрести карманный нитратомер и проверять продукты перед покупкой.
Диетолог уточнила, что безопасная суточная доза нитратов для взрослого составляет 3,7 мг на 1 кг массы тела, а для ребёнка — 0,2 мг на 1 кг веса. Наиболее низкая концентрация таких веществ содержится в томатах, баклажанах, репчатом луке, картофеле, перце, зелёном горошке, фасоли, яблоках и большинстве ягод. Больше всего нитратов может находиться в свёкле, сельдерее, редисе, брокколи, укропе, шпинате, зелёном луке, салате, арбузах и дынях.
Каждый год всё чаще регистрируются отравления нитратами и пестицидами. Сезонные фрукты и овощи очень полезны для здоровья, но всё же следует быть умеренными в их употреблении и не забывать обрабатывать продукты, — предупредила эксперт.
Нитраты могут вызвать аллергию, нарушения в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта,
Ранее NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
Добавьте наши новости в избранные источники