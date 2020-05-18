Диетолог предупредила об опасности слишком ярких овощей и фруктов весной

https://static.news.ru/photo/8df70252-9905-11ea-b5e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление ряда овощей и фруктов необходимо свести к минимуму до наступления сезона, сообщила врач-диетолог Ирина Сухарева.

По её словам, весной существует опасность отравления нитратами, которые используются для ускоренного роста плодов.

Старайтесь выбирать плоды среднего размера. Также ни в коем случае не берите овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна, — подчеркнула она.

Сухарева также рекомендует отказаться от покупки плодов слишком правильной формы и слишком яркого цвета. Для надёжности можно приобрести карманный нитратомер и проверять продукты перед покупкой.

Диетолог уточнила, что безопасная суточная доза нитратов для взрослого составляет 3,7 мг на 1 кг массы тела, а для ребёнка — 0,2 мг на 1 кг веса. Наиболее низкая концентрация таких веществ содержится в томатах, баклажанах, репчатом луке, картофеле, перце, зелёном горошке, фасоли, яблоках и большинстве ягод. Больше всего нитратов может находиться в свёкле, сельдерее, редисе, брокколи, укропе, шпинате, зелёном луке, салате, арбузах и дынях.

Каждый год всё чаще регистрируются отравления нитратами и пестицидами. Сезонные фрукты и овощи очень полезны для здоровья, но всё же следует быть умеренными в их употреблении и не забывать обрабатывать продукты, — предупредила эксперт.

Нитраты могут вызвать аллергию, нарушения в работе щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта, передаёт Life.

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