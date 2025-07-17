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17 июля 2025 в 15:27

В СПЧ попросили Бастрыкина проверить перекрывших путь военным мигрантов

Член СПЧ Кабанов попросил проверить перекрывших военным путь мигрантов

Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что будет обращаться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку действий мигрантов, перекрывших дорогу военному грузовику, перевозившему оборудование для солдат. Также он отметил, что настоит на проверке правоохранительных органов, которые никак не отреагировали на произошедшее.

Мы будем все-таки обращаться к руководству Следственного комитета по поводу того, чтобы была проведена проверка, дана оценка действиям как мигрантов, так и ответственных государственных органов. Нужно разбираться, — сказал Кабанов.

Он добавил, что перекрытие движения военным грузам можно расценивать как не просто правонарушение, а возможное преступление. По его мнению, в данной ситуации это было сделано намеренно.

Ранее Кабанов заявил, что, если мигранты намеренно перекрыли дорогу машине с военным грузом, в их отношении можно будет возбудить уголовное дело. По его мнению, их действия можно квалифицировать по статье о дискредитации армии. Член СПЧ подчеркнул, что в последнее время мигранты «ведут себя не просто вызывающе, а провоцируют».

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