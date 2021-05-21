В Совфеде рассказали, кого не затронет закон о запрете избираться

Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил журналистам РИА Новости, на кого не будет распространяться законопроект о запрете участвовать в выборах для людей, имеющих отношение к экстремистским организациям. Парламентарий был одним из авторов этого законопроекта.
По его словам, действие документа
При этом политик не рассказал, как будет определяться, знал ли человек об экстремистской деятельности той или иной организации.
Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв. Накануне Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в него поправки, которые запрещают избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.
Если проект закона будет принят, то путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.
16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями «иноагентами» Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.