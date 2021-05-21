В Совфеде рассказали, кого не затронет закон о запрете избираться

https://static.news.ru/photo/4d5e383c-ba47-11eb-b287-96000091f725_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснил журналистам РИА Новости, на кого не будет распространяться законопроект о запрете участвовать в выборах для людей, имеющих отношение к экстремистским организациям. Парламентарий был одним из авторов этого законопроекта.

По его словам, действие документа не будет распространяться на людей, которые помогали организациям до решения суда о признании их экстремистскими или террористическими. Кроме того, от ответственности освободят граждан, чья помощь не была связана с экстремизмом и тех, кто не знал об осуществлении запрещённой деятельности.

При этом политик не рассказал, как будет определяться, знал ли человек об экстремистской деятельности той или иной организации.

Законопроект о запрете избираться гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесли в Госдуму 4 мая. Изначально он предусматривал введение ограничения только на выборах в ГД, но затем был расширен на все голосования. Авторами документа стала группа депутатов, в том числе председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарёв. Накануне Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли в него поправки, которые запрещают избираться в том числе тем, кто «выражал поддержку» экстремистским организациям.

Если проект закона будет принят, то путь во власть может быть отрезан всем сторонникам оппозиционера Алексея Навального, причастным к деятельности его бывших региональных штабов, внесённых в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями признанных властями «иноагентами» Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, а также сети штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, в том числе путём осуществления цветной революции, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. Деятельность организаций была приостановлена, а сторонники Навального объявили о роспуске штабов в регионах.