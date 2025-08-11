В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах Сенатор Гибатдинов: смысл домашнего задания в закреплении пройденного материала

Современные школьники действительно сильно перегружены, однако не стоит полностью отменять домашние задания в школах, чтобы решить эту проблему, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его мнению, домашняя работа позволяет ученикам закрепить пройденный на уроках материал.

Действительно, в настоящее время мы можем говорить о возможности снижения излишней нагрузки на школьников, но полностью отменять домашние задания нельзя. Их смысл заключается в первую очередь в закреплении пройденного материала и укреплении дисциплины, — поделился мнением Гибатдинов.

Он также подчеркнул, что вся школьная программа с советских времен заточена под подготовку ребят к их дальнейшему учебному и профессиональному развитию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить домашние задания для российских школьников, отметив, что дети тратят на учебу по 8–10 часов в день. Он заявил, что все больше учеников формально выполняют задания, нередко используя искусственный интеллект и готовые ответы. По мнению политика, это превращает домашнюю работу в бесполезную трату времени.