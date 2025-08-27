День знаний — 2025
В Госдуме выступили против повышения стоимости автострахования

Депутат Миронов счел необоснованным повышение стоимости автострахования

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Направленные на повышение стоимости полисов страхования автогражданской ответственности действия Центрального банка РФ являются необоснованными, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В частности, регулятор планирует территориальный коэффициент для расчета стоимости ОСАГО повысить вдвое против базового уровня в регионах с высоким уровнем мошенничества и «актуализировать» значение КТ для ряда регионов с учетом показателей убыточности ОСАГО.

Получается, что при прочих равных условиях добросовестный водитель из Новосибирской области должен платить больше, чем такой же водитель в соседнем Кузбассе или на Алтае, только потому, что в его регионе много мошенников. Считаю это необоснованной поблажкой страховщикам и ущемлением прав автовладельцев, — подчеркнул парламентарий.

В ЦБ уверяют, что повышение коснется небольшой доли лихачей, и тут же приводят статистику второго квартала, когда по верхней границе коридора было оформлено 29% полисов, обратил внимание депутат. По его словам, таким образом, почти каждому третьему водителю посчитали полис по максимуму.

Учитывая, что в стране 62 млн автомашин, почти 20 млн автовладельцев ждет подорожание автогражданки. Что касается бизнеса, то он включит допрасходы в стоимость товаров и услуг. Таким образом, ЦБ вносит посильную лепту в разгон цен, с которым якобы борется, и рост тех самых «инфляционных ожиданий», за которыми так трепетно следит, — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.

