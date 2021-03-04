В Совфеде назвали «преступным» строительство городов в Арктике

https://static.news.ru/photo/9005a2a0-7116-11e9-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russell Millner/imageBROKER.com/Global Look Press

Строительство городов постоянного проживания в Арктике не оправдано с точки зрения экономики. Кроме того, люди будут жить там в крайне тяжёлых условиях. Об этом заявил член Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин.

По мнению Важенина, которым он поделился с РИА Новости, строить новые города в Арктике «просто преступно». При этом весь бизнес, полагает сенатор, идёт именно по этому пути.

Надо просто определить объём инфраструктуры, который необходим в этом поселке. Соотношение на одно рабочее место — это один к шести. Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком. Вахтовый метод уже апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты, — сказал Важенин.

Он также отметил, что нет смысла вкладывать деньги в развитие уже имеющихся городов. Гораздо более важно дать возможность пенсионерам переехать из тех местах в другие районы страны. По мнению Важенина, это соизмеримые финансовые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезде.

Сенатор подчеркнул, что при расчёте стоимости добычи полезных ископаемых не учитывается стоимость поселений, которые возникнут рядом с месторождением.

Поддержала мнение Юрия Важенина и ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина.

Если сейчас мы будем строить города, то мы нашим потомкам лет через 20 подложим очень большую свинью, потому что они будут решать те проблемы, которые сейчас решают в Воркуте и Норильске. Сжатие городского пространства, переселение людей — это очень дорого и практически невозможно, — заявила она.

Специалист отметила, что города при месторождениях полезных ископаемых в мире строили в 60-х — 80-х годах, поскольку организовать работу вахтовым методом при том уровне авиации было невозможно.

Оба эксперта сошлись во мнении, что новые арктические поселения в будущем будут вахтовыми.

Ране NEWS.ru писал, что российские учёные спрогнозировали потепление в Арктике на 20 градусов.