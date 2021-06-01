В Совете матерей рассказали, как увеличить рождаемость

https://static.news.ru/photo/77bd32de-c2e6-11eb-bb35-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для появления в России большого количества многодетных семей в стране должен быть принят закон об их поддержке, рассказала NEWS.ru председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. По её словам, эти меры должны помогать не только существующим семьям с несколькими детьми, но и предоставлять горизонт планирования тем, у кого сейчас нет детей или есть один-два ребёнка.

Очень важно понимать, что при рождении первого ребёнка у тебя будет скидка по ипотеке 30%, при рождении второго ребёнка — 60%, а при рождении третьего ребёнка вся твоя ипотека будет покрыта материнским капиталом. Чтобы был решён вопрос с детским садом, с яслями, чтобы был решён вопрос со стажем, который учитывается, и в дальнейшем о пенсии не думать, — рассказала она.

Она добавила, что годы воспитания ребёнка у женщины должны быть записаны в пенсионный стаж. Кроме того, следует создать статус многодетной семьи как гордости России, заключила Буцкая.

Накануне Минфин сообщил, что бюджет, направляемый на поддержку семей и детей («детский бюджет»), будет увеличен на 37% и достигнет 1,5 трлн рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею ввести в России «отцовский» капитал. Она отметила, что в России и без этого присутствует достаточное количество мер поддержки семей, в том числе и многодетных. Почему это предложение назвали «отцовским», Бессараб объяснить не смогла.